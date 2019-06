F1 | GP Francia 2019 | prosegue la caccia della Ferrari alla Mercedes Nuovi aggiornamenti

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) Lasciate alle spalle le controversie vicende del finale del GP del Canada, per la F1 è tempo di prepararsi all’appuntamento del Paul Richard dove settimana prossima andrà in scena il GP di, ottavo round del Mondiale. Lewis Hamilton può per la prima volta in questo avvio di stagione avvicinarsi al weekend con la tranquillità e la forza derivanti da un buon vantaggio in classifica, costruito con le ultime tre vittorie e il contemporaneo brusco calo di regolarità da parte del compagno Valtteri Bottas in quella che appare sempre più un’annata in cui i duesaranno quasi sempre gli unici in grado di contendersi i successi. Sì, perché se è vero cheha evidentemente compiuto e mostrato dei progressi a Montreal si è anche potuto notare come nemmeno su un tracciato dalle caratteristiche totalmente favorevoli ai punti di forza e debolezza del Cavallino la ...

Radio3tweet : I corrieri delle app alimentari, come Uber Eats, sfruttano i migranti alla disperata ricerca di lavoro in Francia… - TIM_Official : Le #RagazzeMondiali oggi ci portano a Francia 2019. Tutti a tifare la nostra squadra! ???? - Agenzia_Ansa : Show con la Giamaica, l'Italia femminile di calcio vola agli ottavi ai mondiali in Francia #ANSA #Ragazzemondiali… -