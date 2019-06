Europeo U21 | la Spagna si scaglia contro l’arbitro | “ci avevano detto una cosa | ma contro

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il capitano della, sconfitta ieri dall’Italia all’esordio nell’U21, si ètol’arbitraggio del signor Gozubuyuk Lapunta il ditol’arbitro, la sconfitta subita all’esordio dell’Under 21 non va giù agli spagnoli, messi ko dall’Italia con il punteggio di 3-1. Massimo Paolone/LaPresse Il capitano delle ‘Furie Rosse’ Jesus Vallejo si è lamentato infatti dell’arbitraggio del signor Gozubuyuk, rivelando come le direttive ricevute prima della manifestazione non siano state seguite: “sabato ci hannoche qualsiasi calcio sopra il ginocchio sarebbe stato da cartellino rosso e che gli arbitri che non avessero seguito questa linea non avrebbero più diretto una partita, ma non è stato così. L’Italia è stata molto fallosa e, anche se questanon deve essere ...

