Europei Under 21 | l’Austria batte a sorpresa la Serbia

LIVE Germania-Danimarca 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : si parte all Dacia Arena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Si parte alla Dacia Arena! Batte la Germania. INIZIO PRIMO TEMPO 20.57 Suonano gli inni! 20.55 Le squadre scendono in campo. 20.52 L’Austria ha battuto 2-0 contro la Serbia a Trieste, in un Nereo Rocco vuoto. 20.49 Le squadre sono pronte ad entrare in campo. 20.45 Boom di presenze all’Europeo italiano: penisola che ospiterà anche l’Europeo itinerante 2020 della ...

Calcio - Europei Under 21 2019 : Serbia-Austria 0-2. Le reti di Wolf e Horvath affossano gli slavi - delusione Jovic : Si apre con un altro risultato sorprendente la seconda giornata degli Europei Under 21 2019. Presso la splendida cornice dello Stadio Nereo Rocco di Trieste, la Serbia è stata infatti nettamente sconfitta dall’Austria con il risultato di 2-0 nell’incontro inaugurale del gruppo B. La formazione della nuova stella del Real Madrid Luka Jovic si presentava all’appuntamento da imbattuta nelle qualificazioni, ma ha deluso le ...

Risultati Europei Under 21/ Diretta gol live : Austria ok - ora c'è la Germania! : Risultati Europei Under 21: Diretta gol live score delle partite previste oggi 17 giugno 2019. Oggi in campo le squadre del girone B, match inaugurale.

LIVE Germania-Danimarca - Europei Under21 2019 in DIRETTA : i teutonici favoriti ad Udine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.34 Una formula un po’ breve per i giovani calciatori: tra le 12 squadre, solo 4 andranno alla fase successiva, e quindi alle Olimpiadi 2020. Si qualificano tra le migliori 4 le prime 3 di ogni giorni più la migliore seconda. 20.31 L’esordio dell’Italia di ieri contro la Spagna è ancora vivido: 3-1 in rimonta alle Furie Rosse a Bologna. La concorrenza è agguerrita: sarà ...

LIVE Serbia-Austria 0-2 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : austriaci straripanti - slavi annientati! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo incredibile match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:30 E’ finita una partita pazzesca, l’Austria ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo: la nazionale “bianco-rossa” partiva ampiamente sfavorita, ma ha giocato come una vera squadra, lasciando le briciole agli avversari. Il ...

LIVE Serbia-Austria 0-1 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : i “bianco-rossi” spingono anche nel secondo tempo - slavi in grande difficoltà! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71′ CHE OCCASIONE PER RADONJC, CHE SPEDISCE UN ASSIST PERFETTO DI PANTIC ALTO SOPRA LA TRAVERSA!!!! 69′ Corner per gli slavi, che cercano la reazione disperata. 69′ L’Austria si sta dimostrando più squadra. 67′ Tenta la magia in area di rigore Wolf, ma la difesa serba si fa trovare pronta. 66′ Cacio di punizione pericoloso per gli austriaci! 65′ ...

LIVE Serbia-Austria 0-1 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo - gli slavi cercano il ribaltone! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Corner anche per l’Austria, ritmo indemoniato! 51′ Jovic ha sfiorato il gol del pareggio, con un colpo di testa sopraffino. 51′ Calcio d’angolo per la Serbia. 50′ Tenta un passaggio alto Jovanovic, ma la palla finisce DIRETTAmente fuori. 48′ 4-4-3 per la Serbia e 4-2-3-1 per l’Austria. 47′ Nessun cambio per le due formazioni. 46′ ...

LIVE Serbia-Austria 0-1 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : finisce il primo tempo - austriaci meritatamente in vantaggio con Wolf! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:28 Rimanete con noi per non perdervi neanche un’emozione di questa sfida, tra pochi minuti si ricomincia! 19:25 I favori del pronostico erano tutti dalla parte della Serbia, ma la palla è rotonda e gli austriaci hanno dimostrato di meritare il vantaggio. La squadra “bianco-rossa” è molto unita e compatta, gli slavi, invece, hanno grandi individualità, ma sembra mancare ...

LIVE Serbia-Austria 1-0 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : finisce il primo tempo - austriaci meritatamente in vantaggio con Wolf! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ finisce QUI IL primo tempo! 47′ Ricordiamo che in caso di caldo asfissiante, sarà disponibile un time-out, per far riposare i giocatori. 46′ 2 minuti di recupero! 45′ Staff medico in campo, Wolf è rimasto a terra per il troppo caldo. 43′ Ammonizione per Ingolitsch, il difensore austriaco è costretto ad atterrare Radonjic , per evitare il contropiede ...

RISULTATI Europei Under 21/ Si va in campo a Trieste! Diretta gol live score : RISULTATI EUROPEI UNDER 21: Diretta gol live score delle partite previste oggi 17 giugno 2019. Oggi in campo le squadre del girone B, match inaugurale.

LIVE Serbia-Austria 1-0 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : austriaci in vantaggio con Wolf! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43′ Ammonizione per Ingolitsch, il difensore austriaco è costretto ad atterrare Radonjic , per evitare il contropiede avversario. 41′ vantaggio più che meritato per gli austriaci, gli slavi dovranno reagire se vorranno portarsi a casa i 3 punti1 39′ IL VAR RIBALTA LA SITUAZIONE! HORVATH CALCIA DI DESTRO, MA TROVA IL PALO DESTRO, WOLF SFRUTTA IL RIMPALLO E REGALA ...

LIVE Serbia-Austria 0-0 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : austriaci molto pericolosi - gli slavi sono in balia degli avversari! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35′ Gran lavoro in difesa di Danso, che blocca il contropiede slavo. 34′ Il primo corner del match è per gli austriaci. 33′ La Serbia non ha calciato neppure una volta in porta. 31′ Austria complessivamente più pericolosa. 29′ RADUNOVIC!!! Gran parata del portiere serbo, sulla conclusione di destro di Schlager, dal centro dell’area di rigore! 27′ ...

LIVE Serbia-Austria 0-0 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : si inizia - slavi favoriti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ Pubblico non numeroso allo stadio Nereo Rocco di Trieste, dove splende il sole. 1′ Si inizia! 18:29 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 18:28 Tocca adesso a quello della Serbia. 18:26 E’ il momento dell’inno nazione dell’Austria. 18:26 Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo! 18:24 L’ultima sconfitta della Serbia risale a gennaio 2018, a ...

LIVE Serbia-Austria 0-0 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : debutta la stella Jovic. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:22 La Germania è l’ultima vincitrice degli Europei under 21. 18:20 10 MINUTI AL FISCHIO D’INIZIO, E’ TUTTO PRONTO A TRIESTE! 18:18 Ricordiamo il grande successo di ieri dell’Italia, che nella partita inaugurale, ha superato 3-1 la nazionale spagnola, avversaria molto ostica per i nostri colori. 18:15 Dopo questo match, alle ore 21:00, si giocherà l’altra ...