Europei Scherma – Alessio Foconi campione europeo di Fioretto | sconfitto Daniele Garozzo

(Di lunedì 17 giugno 2019) Finale ditutta italiana neglididi Dusseldorf:supera 15-4e diventadadel mondo in carica Non poteva esserci inizio migliore per i CampionatiAssoluti di2019. Sulle pedane di Dusseldorf, la finale delè stata monopolizzata dagli italiani: da una partedel mondo in carica; dall’altra ildelle Olimpiadi di Rio 2016,. Il trionfo è andato adche ha conquistato l’oro con il punteggio di 15-4, diventandoe detenendo contemporaneamente il titolo didel mondo in carica. Un podio tutto azzurro si registro in Germania (Lipsia) nel 2010, a Sheffield nel 2011 e a Montreux nel 2015.L'articolodi...

