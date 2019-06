Esplosione Rocca di Papa | morto il delegato del sindaco

Esplosione Rocca di Papa - morto delegato del sindaco : E’ morto il delegato del sindaco di Rocca di Papa rimasto ferito nell’Esplosione della scorsa settimana. “Si è spento Vincenzo Eleuteri, delegato del sindaco del comune di – comunica una nota della Asl Roma 2 – La permanenza prolungata a contatto con i gas tossici del fumo e le particelle solide dell’incendio avevano determinato un grave danno alle vie respiratorie. Le condizioni del sindaco di Rocca di Papa rimangono ...

Esplosione Rocca di Papa - gravi i feriti : 21.02 Si sono aggravate le condizioni del sindaco di Rocca di Papa e del suo delegato, rimasti feriti nell'Esplosione che ha coinvolto il palazzo del Comune alle porte di Roma. Il bollettino medico spiega che la permanenza prolungata a contatto con i gas tossici del fumo e le particelle solide dell'incendio hanno causato un danno alle vie respiratorie. Il sindaco e l' assistente, ricoverati al Sant'Eugenio con ustioni rispettivamente sul 34% e ...

Esplosione Rocca di Papa : si aggravano le condizioni del sindaco e di un altro ferito - hanno respirato gas tossici : ”Nella serata di ieri si sono aggravate le condizioni del sindaco e del delegato di Rocca di Papa. La permanenza prolungata a contatto con i gas tossici del fumo e le particelle solide dell’incendio hanno determinato un danno alle vie respiratorie. Si ricorda che i due pazienti si sono trattenuti nel Comune fino alla completa evacuazione di tutte le persone presenti”. Lo comunica in un bollettino la Asl Roma 2 in merito alle ...

Esplosione Rocca di Papa : la bimba ferita migliora : E’ stata dimessa dalla terapia intensiva la bambina di 5 anni coinvolta nell’Esplosione di lunedì 10 giugno avvenuta presso il Comune di Rocca di Papa. La piccola, trasportata in urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, era stata sottoposta martedì a un intervento di chirurgia maxillo-facciale per la riparazione di una frattura all’orbita oculare. Le buone condizioni generali della bambina successive all’intervento hanno convinto i sanitari ...

Esplosione a Rocca di Papa - errore umano? Indagini sui 3 operai fuggiti : Potrebbe esserci un errore umano dietro la fuga di gas e la conseguente Esplosione che ieri mattina a Rocca di Papa ha interessato il palazzo del Comune provocando 16 feriti di cui tre più gravi, il sindaco, un altro dipendente comunale e una bambina di cinque anni della vicina scuola dell’Infanzia che dovrà essere operata per un serio trauma al Bambin Gesù di Roma. Esplosione a ...

Esplosione Rocca di Papa : il sindaco resta in prognosi riservata : Sono ancora ricoverati in prognosi riservata al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, e un suo delegato, rimasti feriti nell’Esplosione di ieri. A quanto rende noto la direzione generale della Asl Rm2, le condizioni sono stabili. Crestini, che presenta una percentuale di ustione del 34%, “è attualmente assistito in ventilazione meccanica e anche il suo delegato ...

Esplosione Rocca di Papa - tre operai in fuga : rintracciati e ascoltati : Esplosione Rocca di Papa, tre operai in fuga: rintracciati e ascoltati I lavoratori, impegnati nei carotaggi con una trivella, si sarebbero allontanati negli attimi successivi allo scoppio, avvenuto in pieno centro storico, che ha causato diversi feriti. La procura di Velletri, intanto, apre un'inchiesta per disastro colposo e ...