Elisabetta Gregoraci e Briatore insieme per la comunione del figlio

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme per un motivo speciale : «Auguri amore mio» : Ritratto di famiglia per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due ex hanno postato sui rispettivi profili social una foto con il figlio Nathan Falco che ha ricevuto la Prima Comunione,...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme per il figlio Nathan : L’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è ormai finito da tempo, ma c’è qualcosa che li tiene ancora legati. Si tratta dell’immenso amore che provano per il figlio Nathan Falco, ed è proprio in occasione della sua Prima Comunione che gli ex coniugi si sono ritrovati: un evento importante, al quale entrambi i genitori hanno presenziato. D’altronde Elisabetta e Flavio, dopo la separazione avvenuta circa un anno fa, ci hanno tenuto a ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme : la foto commovente dalla cattedrale di Monaco : Di nuovo insieme, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La coppia si riunisce a Monaco per stare vicina al figlio, Nathan Falco, nel giorno della sua prima Comunione nella cattedrale del principato. La Gregoraci e Briatore, come è noto, sono rimasti in buoni rapporti e non perdono occasione di ric

Elisabetta Gregoraci : «Mamma troppo sexy? Francamente me ne infischio» : «Mamma troppo sexy? Francamente me ne infischio». Elisabetta Gregoraci non vuole essere manipolata dagli haters da tastiera. Spesso è stata presa di mira per il suo modo di vestire sexy e considerato audace, che, a parere di alcuni, non si adatterebbe al ruolo di mamma. La showgirl calabrese non ha mai risposto direttamente e non ha dato spazio a ulteriori provocazioni partite da alcune sue foto con pantaloncini corti durante una giornata ...

Francamente - me ne infischio! Elisabetta Gregoraci è una mamma sexy : Elisabetta Gregoraci è stata spesso attaccata dal web per aver indossato abiti "audaci" in compagnia del figlio Nathan Falco, ma lei ha chiarito: "Me ne infischio". La showgirl calabrese, infatti, è stata recentemente presa di mira dagli haters per aver indossato dei pantaloncini troppo corti durante una giornata all’insegna del relax e del divertimento con il figlio Nathan Falco. --Lei, però, non ha mai risposto alle repliche e non ...

Si è innamorata! Elisabetta Gregoraci dimentica Briatore : Il settimanale 'Chi' pubblica la foto del primo inequivocabile bacio che suggella il legame della coppia, un amore contrastato e altalenante. La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco continua alla grande. I due piccioncini, appena possono, si ritagliano dei momenti romantici. Così, dopo diversi appostamenti, il settimanale “Chi” è riuscito a immortalare un bacio tra Elisabetta e il suo nuovo compagno. --La soubrette ...

Elisabetta Gregoraci - primo bacio a Francesco Bettuzzi : galeotta una gita a Lampedusa : La recentissima vacanza a Lampedusa di Elisabetta Gregoraci insieme con la sua nuova fiamma Francesco Bettuzzi ha riservato un vero scoop per il settimanale Chi: la foto del primo bacio della coppia. Si vocifera che la showgirl di origini calabresi, impegnata anche quest’anno a Made in sud (dov’è stata protagonista di un episodio discusso ma poi finito bene con il comico Gino Fastidio), abbia una relazione con l’imprenditore ...

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi - è amore : il primo bacio alla luce del sole : Il settimanale 'Chi' pubblica la foto del primo inequivocabile bacio che suggella il legame della coppia, un amore...

Elisabetta Gregoraci bacia il fidanzato Francesco : l’amore continua : Elisabetta Gregoraci è fidanzata con l’imprenditore Francesco continua la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco. Nonostante le voci di crisi trapelate negli ultimi mesi, i due continuano a ritagliarsi dei momenti romantici. E dopo anni di inseguimenti e gossip, il settimanale Chi è riuscito finalmente a immortalare un bacio tra Elisabetta e […] L'articolo Elisabetta Gregoraci bacia il fidanzato ...

Troppo sexy per un parco! Elisabetta Gregoraci massacrata sui social : "Look Troppo sexy per andare a giocare col figlio Nathan nel parco dedicato a Pinocchio". Così il web bolla l'outfit scelto dalla Gregoraci. In gita col figlio Nathan Falco al "Parco di Pinocchio", a Collodi, in provincia di Pistoia, Elisabetta Gregoraci non ha rinunciato a immortalare la bella gita insieme in una serie di scatti postati su Instagram. Se per correre e divertirsi nello splendido parco a tema dedicato al burattino più famoso ...

Elisabetta Gregoraci : nuovo show e aria di crisi col fidanzato - gossip : Elisabetta Gregoraci: nuovo programma, ma aria di crisi col fidanzato, il gossip Elisabetta Gregoraci sarebbe stata ‘ingaggiata’ nella squadra di Quelli che il Calcio in vista della prossima stagione televisiva. L’ex moglie di Flavio Briatore andrebbe a rimpolpare il team che al momento vede protagonisti Luca e Paolo e Mia Ceran. Questo lo spiffero che ha […] L'articolo Elisabetta Gregoraci: nuovo show e aria di crisi col ...

Il sexy incidente di Elisabetta Gregoraci a Quelli che il calcio : Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di un incidente bollente a “Quelli che il calcio”. Mentre era in diretta, il microfono che indossava sulla sua camicetta di seta si è spostato accidentalmente mostrando parte del suo seno. Un momento di imbarazzo? Gelo in studio? Macché! Elisabetta è scoppiata in una allegra risata, mentre si ricomponeva, sistemando meglio il microfono.--Inoltre il suo sexy siparietto è proseguito più tardi sui social ...

Elisabetta Gregoraci - Signorini e la crisi con il fidanzato : 'Schifo a livelli infiniti' - sfogo violentissimo : Problemi di cuore per Elisabetta Gregoracci . Archiviato il matrimonio durato 11 anni con l'ex manager di Formula 1 Flavio Briatore da cui ha avuto anche un figlio, Nathan Falco, per la show girl ...

Elisabetta Gregoraci - Signorini e la crisi con il fidanzato : "Schifo a livelli infiniti" - sfogo violentissimo : Problemi di cuore per Elisabetta Gregoracci. Archiviato il matrimonio durato 11 anni con l'ex manager di Formula 1 Flavio Briatore da cui ha avuto anche un figlio, Nathan Falco, per la show girl calabrese c'è aria di crisi anche nel rapporto con l'attuale fidanzato. Si tratta di Francesco Belluzzi,