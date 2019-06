Egitto | morto durante processo l' ex presidente Morsi | proclamato lo stato di emergenza

Egitto - l'ex presidente Morsi morto dopo udienza in tribunale : l'ex presidente dell'Egitto Mohamed Morsi, esponente dei Fratelli Musulmani e deposto nel 2013 con un colpo di Stato del generale al Sisi, è morto oggi, a 67 anni, subito dopo un'udienza in tribunale per un processo in cui era imputato per spionaggio.Reuters, citando come fonte la tv di Stato egiziana, sostiene che si sia trattato di un infarto. Era in carcere per scontare una pena di sette anni per falsificazione della sua candidatura per la ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : morto Mohamed Morsi - ex presidente Egitto : Ultime notizie di oggi, ultim'ora di oggi lunedì 17 giugno 2019: Mohamed Morsi, ex presidente dell'Egitto, è morto durante un'udienza del suo processo.

Egitto - morto in tribunale ex presidente Morsi - proclamato lo stato di emergenza Erdogan : «È un martire» : É morto Mohammed Morsi, ex presidente dell'Egitto, è deceduto «in aula dopo la conclusione di un'udienza del processo per spionaggio» in cui era imputato, precisa il...

Mohamed Morsi è morto in tribunale : massima allerta in Egitto : E’ scattata la massima allerta in Egitto a seguito della morte dell’ex presidente Mohamed Morsi. Il politico di 67 anni

Egitto - è morto l'ex presidente Morsi : 18.34 E' morto in tribunale a causa di un malore l'ex presidente egiziano Mohammed Morsi. Lo riferisce la tv di Stato, annunciando la proclamazione dello stato di massima allerta. Morsi è collassato in aula nel corso di una udienza del processo che lo vede imputato con l'accusa di spionaggio. Esponente dei Fratelli musulmani era stato deposto con un colpo di stato nel 2013. Stava scontando una condanna a 7 anni per aver falsificato la sua ...

Egitto - morto l’ex presidente Mohamed Morsi dopo un malore che lo ha colto durante il processo : L’ex presidente egiziano, Mohammed Morsi, è morto dopo aver accusato un malore in tribunale mentre prendeva parte a un’udienza del processo in cui era imputato. A riportarlo è la tv di Stato egiziana. Il presidente eletto dopo le proteste di piazza Tahrir e vicino ai Fratelli Musulmani era finito in carcere dopo il colpo di Stato compiuto dal generale Abdel Fattah al-Sisi. Nel maggio del 2015 fu condannato a morte con l’accusa ...