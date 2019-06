Ecco le offerte speciali e operator attack di Vodafone di giugno

Il 5G di Vodafone è attivo in Italia da oggi : Ecco le offerte e gli smartphone compatibili : Vodafone oggi ha acceso il 5G in Italia: ecco come beneficiarne con le offerte telefoniche, gli smartphone compatibili e tutto ciò che c'è da sapere in proposito. L'articolo Il 5G di Vodafone è attivo in Italia da oggi: ecco le offerte e gli smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità Wind e Tre al via domani : nuovi smartphone a rate e tante nuove offerte : Da domani, lunedì 17 giugno, il portafoglio di smartphone proposti da Wind a rate si arricchisce di nuovi modelli Xiaomi, Samsung e LG. Ecco quali sono

Ecco le offerte Tre per la prossima estate : Dopo aver analizzato le nuove offerte Wind per l'estate, tocca a Tre, che riprende buona parte delle offerte della compagnia gemella.

Wind Tre pronto a rinnovare le offerte per l'estate : Ecco le prime novità : È in corso la presentazione delle nuove offerte estive di Wind e Tre. Scopriamo le prime anticipazioni in attesa dei dettagli completi.

Coupon sconto del 5% e tante offerte Impedibili : Ecco la Super Week di eBay : Su eBay torna la Super Week e con essa gli sconti Imperdibili su smartphone Android e centinaia di altri prodotti. In più debutta il nuovo codice sconto PITAPP50 da utilizzare per gli acquisti tramite l'applicazione mobile.

Lavori estivi - dal turismo alla moda Ecco 26mila offerte e gli stipendi : Dal turismo alla grande distribuzione, passando per industria, sanità e fashion, le offerte disponibili nelle bacheche delle agenzie per il lavoro sono oltre 26mila. La retribuzione è quella prevista dai contratti collettivi per le singole professionalità. Richiesta la disponibilità a lavorare in orari notturni e in giorni festivi, flessibilità, capacità di lavorare in team, conoscenza di lingue straniere...

Fifa 20 Ultimate Edition e Champions Edition Standard Edition : Ecco le offerte ed i prezzi : Fifa 20 sarà disponibile ufficialmente a partire dal 28 settembre su PS4, Xbox One, PC (altre piattaforme verranno annunciate in seguito). Come lo scorso anno saranno rilasciate 3 versioni, che differiscono solo per i contenuti aggiuntivi, in particolar modo per i pacchetti in regalo per la modalità Ultimate Team. Ricordiamo che la novità più importante è l'arrivo

Tante belle offerte sul Play Store : Ecco le migliori app e i giochi in promo oggi : Sono più di 30 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 21 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per chiudere la giornata in bellezza?

Days of Play 2019 : Ecco una serie di offerte per celebrare i videogiocatori! : Attraverso un comunicato stampa, Sony Interactive Entertainment è pronta a dare il via, a partire da domani, ai Days of Play 2019: dal 7 al 17 giugno, undici giornate ricche di imperdibili offerte, dedicate agli utenti PlayStation.Protagonista di questa edizione 2019 é la PlayStation 4 in Edizione Limitata Days of Play da 1 TB che vanta una colorazione Steel Black, le icone PlayStation argentate in rilievo sulla superficie superiore e un

Ecco la possibile data dell'Amazon Prime Day di quest'anno : la giornata delle offerte è vicina : Manca poco agli Amazon Prime Day e una mail trapelata sul web svela quali potrebbero essere le possibile date di inizio e fine dell'evento.

Vodafone lancia il 5G in Italia : Ecco offerte - smartphone e città : Vodafone annuncia il lancio della rete 5G in Italia a partire da Milano (con 28 comuni dell'area metropolitana), Torino, Bologna, Roma e Napoli.

Un mare di offerte sul Google Play Store : Ecco le migliori su app e giochi Android : C'è un "mare" di offerte sul Play Store che riguarderanno app e giochi Android. Esiste forse un modo migliore per inaugurare la settimana?