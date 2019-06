Ecco cosa è successo tra Loredana Lecciso e Romina Power

Sara Tommasi incinta? Ma Dagospia si chiede se si tratti di un caso simile a quello di Pamela Prati : Ecco cosa è accaduto : Qualche giorno fa l’annuncio: Sara Tommasi è incinta, notizia comunicata dalla manager Debora Cattoni. La bella notizia per l’ex showgirl è però finita nel mirino di Dagospia che ha fatto sapere che si tratterebbe in realtà di una storia che puzza di “caltagironata”. La discussa soubrette non sarebbe incinta come annunciato dalla sua agente, siamo di fronte a un nuovo caso Prati con metodi simili per ottenere pubblicità ...

Samsung pensa al futuro e si prepara al 6G : Ecco cosa ci aspetta : Li Zaiyu, vice presidente di Samsung Electronics, ha confermato che il colosso coreano continuerà a investire sul futuro e si prepara già a studiare il 6G L'articolo Samsung pensa al futuro e si prepara al 6G: ecco cosa ci aspetta proviene da TuttoAndroid.

Formula 1 - Binotto spaventa i tifosi della Ferrari : “Ecco cosa ci serve per raggiungere la Mercedes” : Il team principal della Ferrari ha parlato del gap attuale con la Mercedes, sottolineando cosa serva alla ‘Rossa’ per ridurlo L’appuntamento in Francia si profila all’orizzonte, la Ferrari ancora non ha portato a casa nessuna vittoria, nonostante Vettel abbia tagliato per primo il traguardo a Montreal. La penalità inflitta al tedesco però ha ribaltato il verdetto della pista, lasciando al Cavallino solo il secondo ...

Sea Watch ha chiesto porto a Libia?/ Salvini 'smonta' tesi ong : Ecco cosa è successo : La Sea Watch ha chiesto o no il porto alla Libia per i migranti salvati? Salvini 'smonta' la tesi della Ong: ecco cosa è successo e le mancanze

Guai giudiziari per Fedez! Ecco di cosa è accusato : Brutte notizie per Fedez, il cantante sarà processato per diffamazione. Colpa di alcune frasi che il marito di Chiara Ferragni scrisse sui social contro la giornalista di Libero Chiara Giannini, che nelle ultime settimane è stata al centro delle polemiche per aver firmato il libro sul Ministro degli Interni Matteo Salvini, edito da AltaForte, casa vicina a CasaPound, che qualche settimana fa creò non poco scompiglio durante il Salone del libro ...

Auto elettriche - e se le ricaricassimo tutte insieme? Ecco cosa succederebbe : Quando si parla di Auto elettriche, c’è sempre un gruppetto di persone che sostiene che non saranno mai possibili per varie ragioni più o meno fantasiose, tipo che non so dove caricare la macchina elettrica, che mi fa fatica aspettare che le batterie si carichino, e se voglio andare da Roma a Milano senza mai fermarmi come faccio? Per non parlare della storia che ricompare sempre che le Auto elettriche “inquinano più di quelle convenzionali”. Ma ...

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Quartararo pole : 'Ecco qual è la cosa più difficile...' : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP Gp Catalogna 2019, a chi la pole position a Barcellona sul circuito del Montmelò? Il primo nome da fare è quello di Marquez.

MotoGp - Lorenzo non si piega : “la Honda mi darà quel che voglio. Marquez? Ecco cosa gli dico” : Lo spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Barcellona, soffermandosi sulle sue sensazioni in vista della gara e sul battibEcco con Marquez Jorge Lorenzo archivia con un sorriso le qualifiche, vista la top ten conquistata a Barcellona. Il maiorchino scatterà dalla decima casella, provando ad ottenere un risultato positivo sul circuito del Montmelò, che in passato gli ha dato tante soddisfazioni. Alessandro La Rocca ...

Diradamento dei capelli : Ecco cosa fare! : Quando la perdita di capelli diventa eccessiva portando a Diradamento e punti calvi dobbiamo capire cosa sta succedendo. Diversi fattori

Erica Piamonte e Gaetano Arena si sono lasciati?/ Strano post : Ecco cosa è successo : Erica Piamonte e Gaetano Arena si sono lasciati dopo il Grande Fratello? Una festa ha gettato gli estimatori nello sconforto, poi arriva anche un...

Uomini e Donne Giulia e Manuel : Ecco cosa ne pensa Lorenzo Riccardi : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi rivela il suo pensiero su Giulia e Manuel A poche settimane dalla fine di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi ha commentato per la prima volta la scelta di Giulia Cavaglia, la sua ex corteggiatrice. Come è noto la vivace torinese ha scelto Manuel Galiano e ad oggi la storia d’amore […] L'articolo Uomini e Donne Giulia e Manuel: ecco cosa ne pensa Lorenzo Riccardi proviene da Gossip e Tv.

MotoGp – Jorge Lorenzo ed il lungo processo di adattamento alla Honda : “Ecco cosa abbiamo capito! E a Marquez dico che…” : Jorge Lorenzo ed il viaggio in Giappone: le parole del pilota Honda alla vigilia del Gp di Catalunya 2019 Domenica si correrà il Gp di Catalunya 2019, nuovo appuntamento della stagione di MotoGp: occhi puntatissimi dunque sui piloti di casa, che vorranno far bene davanti al loro pubblico. In particolar modo sarà interessante capire se Jorge Lorenzo, dopo il viaggio in Giappone, avrà già dei miglioramenti in sella alla sua Honda: ...

Ecco cosa ci riservano i prossimi mesi di Samsung - HTC e Xiaomi tra Galaxy Note 10 - brevetti - “Wildfire” e certificazioni : Ecco le ultime indiscrezioni su Samsung, HTC e Xiaomi: diamo un'occhiata alle novità su Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy M30, a un curioso brevetto, al possibile ritorno del brand HTC Wildfire e alla certificazione di uno smartphone Xiaomi denominato Mi CC9E. L'articolo Ecco cosa ci riservano i prossimi mesi di Samsung, HTC e Xiaomi tra Galaxy Note 10, brevetti, “Wildfire” e certificazioni proviene da TuttoAndroid.

Maturità 2019 : lista divieti Miur - Ecco cosa non bisogna fare e conseguenze : Maturità 2019: lista divieti Miur, ecco cosa non bisogna fare e conseguenze La Maturità 2019 si avvicina ogni giorno sempre di più e gli studenti all’ultimo anno di scuola si stanno preparando per lo svolgimento degli esami. Tra studio (qui una serie di consigli per prepararsi al meglio) e ricerca dei profili dei commissari esterni (qui trovate le informazioni relative all’elenco dei nomi), bisogna tenere presente che ci sono anche delle ...