Ecco Archie | la prima vera foto del volto del figlio di Harry e Meghan per la festa del

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il duca e la duchessa di Sussex () hanno diffuso una nuova immagine del loro neonato,Harrison Mountbatten-Windsor, pubblicata sulla loro pagina ufficiale di Instagram in occasione delladel Papà che nel Regno Unito ricorre oggi (come anche negli Usa). È lavolta che unaritrae chiaramente ildel nuovo arrivato nella famiglia reale, di cui invece per ladella Mamma qualche settimana fa venivanografati soltanto i piedini. La, pubblicata tramite il profilo “sussexroyal” (con 8,5 milioni di follower), ritraein braccio al padre. Immediato il boom di like, che hanno già abbondantemente superato il milione. “Buonadel papà. Auguri al duca di Sussex per unadel papà molto speciale”, è quanto si legge sul post. ( dopo la) Il post è stato pubblicato a ...

