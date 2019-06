E-Gap - Il servizio di ricarica mobile arriva a Roma

quattroruote

(Di lunedì 17 giugno 2019) Dopo il debutto a Milano, ildion demand per auto elettriche E-Gapanche a. Contestualmente all'inaugurazione delle attività nella Capitale, l'azienda italiana ha anche ufficializzato l'avvio di due collaborazioni con Europ Assistance e Smart che permetteranno ai clienti delle due aziende di usufruire dei servizi dia chiamata.Si parte dal centro. I van di E-Gap saranno attivi nel centro storico della città eterna, all'interno delle Mura Aureliane, e anche nei quartieri di Vigna Clara, Fleming, Prati, Foro Italico, Parioli, Trieste e Africano. Dopo aver scaricato l'app i clienti potranno scegliere tra diverse modalità dicon prezzi che spaziano dai 15 euro per 5 kWh, se si prenota ilcon 24 ore di anticipo, ai 30 euro per il ripristino di un massimo di 15 kWh entro un'ora e mezza dalla prenotazione.

