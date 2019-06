Diletta Leotta è tornata single... tutto finito con Matteo Mammì?

(Di lunedì 17 giugno 2019) «». La bomba è stata lanciata da Dagospia con un flash che manda in visibilio tutti gli appassionati di gossip e non solo. Nessuna conferma per ora sulla presunta rottura tra la conduttrice di Dazn e lo storico fidanzato«La conduttrice pallonara più desiderata d’Italia ha mollato al suo destino il compagno. E si è comprata una bella casa a Milano per ricominciare a divertirsi» Scrive in un Flash Dagospia. La notizia sulla presunta rottura tra i due ha fatto subito il giro del web, ma per ora non trova conferme da parte dei diretti interessati.Solo pochi mesi fa ospite di Verissimoha raccontato del suo rapporto con il compagno, con cui stava da circa 4 anni confessando di desiderare da lui un figlio: «è il mio gol più bello nella mia vita privata. Mi piacerebbe diventare mamma con lui».