Diletta Leotta amore finito con Matteo Mammì

Diletta Leotta : potrebbe essere la nuova fiamma di Francesco Monte (RUMORS) : Francesco Monte e Diletta Leotta potrebbero essere la nuova coppia dell'estate. I due giovani sono tornati da poco single, ma sembrano essere già pronti ad instaurare nuove relazioni. La bella showgirl ha da poco annunciato l'addio allo storico fidanzato Matteo Mammì. I due vengono da una convivenza di quattro anni, nella quale si pensava addirittura alle nozze. L'ex tronista di Uomini e Donne invece, la scorsa settimana ha interrotto la liaison ...

Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme? Il gesto del tronista che fa nascere il gossip dell’estate : È stato il sempre ben informato Roberto D’Agostino ad informare i fan di Diletta Leotta che è tornata single dopo 4 anni di convivenza con il fidanzato storico Matteo Mammì. I motivi della rottura sono ancora da chiarire, sta di fatto che la conturbante siciliana ha inaugurato l’imminente arrivo dell’estate con una foto in costume che ha fatto incetta di like e commenti entusiasti. A lasciare qualche preferenza qua e là su Instagram ci ha ...

Possibile flirt tra Monte e Diletta Leotta : fan notano la voce di lui in un video di lei : Diletta Leotta e Francesco Monte sono due volti noti della tv che solo recentemente sono ritornati single. Francesco Monte ha da poco chiuso la sua love story con la Salemi, conosciuta all'interno del Grande Fratello Vip. Tra i due sembra le cose stessero andando per il meglio, ma invece così non era. Giulia si è mostrata sui social molto sofferente per questa rottura, ma l'ex tronista di Uomini e Donne potrebbe invece aver già ritrovato la ...

Diletta Leotta “torna single. Finita la storia d’amore con l’ex dirigente Sky Matteo Mammì” : Diletta Leotta è tornata single, la conduttrice avrebbe detto addio al compagno Matteo Mammì dopo una relazione durata circa quattro anni. La notizia lanciata da Dagospia, come immaginabile, ha fatto in poco tempo il giro dei social network, anche se al momento non è stata confermata dai protagonisti. Il volto di Dazn “ha mollato al suo destino il compagno Mammì e si è comprata una bella casa a Milano per cominciare a divertirsi”, ha ...

Diletta Leotta è tornata single - tutto finito con Matteo Mammì? : «Diletta Leotta è tornata single». La bomba è stata lanciata da Dagospia con un flash che manda in visibilio tutti gli appassionati di gossip e non solo. Nessuna conferma...

Gf Vip - Giulia Salemi e Francesco Monte - lei ancora sofferente mentre per lui si vocifera un flirt con Diletta Leotta : L'influener italo-persiana malinconica mentre per l'ex tronista si vocifera un flirt con Diletta Leotta.

Nel video di Diletta Leotta c'è Francesco Monte? : Diletta Leotta ha postato sui social un video nel quale si ascoltava di sottofondo la voce di un uomo: il web asserisce che corrisponda a quella di Francesco Monte. È di poche ore fa la notizia che Diletta Leotta sia di nuovo single, ma la sua vita sentimentale sembra aver avuto una svolta nelle ultime ore: accanto a lei pare ci sia Francesco Monte.-- Il gossip sul presunto flirt tra la conduttrice di Sky e l’ex tronista ...

Diletta Leotta ha lasciato Matteo Mammì per Francesco Monte? : Dagospia ne aveva dato notizia: Diletta Leotta, conduttrice sportiva di DAZN e Matteo Mammì, si sono lasciati dopo quattro anni d'amore. I motivi della separazione non sono ancora noti, ma sul web qualcuno osa insinuare che la bella presentatrice abbia mollato il suo ormai ex fidanzato per un altro.Secondo quanto scrive Leggo, i fan della Leotta hanno notato infatti che Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande ...

Diletta Leotta è tornata single... tutto finito con Matteo Mammì? : «Diletta Leotta è tornata single». La bomba è stata lanciata da Dagospia con un flash che manda in visibilio tutti gli appassionati di gossip e non solo. Nessuna conferma per ora sulla presunta rottura tra la conduttrice di Dazn e lo storico fidanzato Matteo Mammì.-- «La conduttrice pallonara più desiderata d’Italia ha mollato al suo destino il compagno Matteo Mammì. E si è comprata una bella casa a Milano per ricominciare a divertirsi» ...

Diletta Leotta è tornata single? Il clamoroso scoop che fa sognare gli uomini [GALLERY] : Diletta Leotta cambia casa: terminata la relazione d’amore con l’ex dirigente Sky Matteo Mammì? Diletta Leotta è una delle donne più desiderate d’Italia: la giornalista siciliana fa impazzire quotidianamente tutti i suoi follower sui social con video e scatti mozzafiato, dove mostra la sua infinita bellezza. Nelle ultime ore, sta facendo il giro sul web un clamoroso scoop: sembra infatti che la giornalista abbia ...

Un uomo misterioso le ha pagato lo champagne! Diletta Leotta è già corteggiatissima : Diletta Leotta secondo Dagospia ha passato una notte davvero folle tra bottiglie di champagne pagate da un uomo misterioso. Appena tornata single, Diletta Leotta è... ricercatissima. Lo scrive Oggi dopo le indiscrezioni sulla rottura sentimentale della giornalista di Dazn rilanciate da Dagospia. Si legge infatti sul rotocalco, per la precisione nella rubrica di Alberto Dandolo che parla di Diletta come una donna sempre alla ricerca ...

Diletta Leotta torna single e si dà alla pazza gioia! : ... Solo qualche giorno fa Diletta Leotta ha fatto tardi alla Gintoneria da Davide, un noto locale aperto fino all’alba. Rottura della relazione amorosa tra la conduttrice di Dazn Diletta Leotta e lo storico fidanzato Matteo Mammì, dirigente di Sky Sport fino all’estate 2018. Secondo Dagospia, si. La prova della fine di un rapporto che durava da 4 anni sarebbe il trasferimento della giornalista siciliana in una nuova abitazione a Milano dopo ...

Diletta Leotta single - è finita con Matteo Mammì : Il 'flash' è firmato Dagospia. Diletta Leotta, volto DAZN, è tornata single. Anzi, 'zitella', specifica il sito.La conduttrice pallonara più desiderata d'Italia ha mollato al suo destino il compagno Matteo Mammì. E si è comprata una bella casa a Milano per ricominciare a divertirsi.prosegui la letturaDiletta Leotta single, è finita con Matteo Mammì pubblicato su Gossipblog.it 16 giugno 2019 18:02.

La bomba di Dagospia : Diletta Leotta è tornata single : Diletta Leotta è una giornalista sexy, seguitissima dagli appassionati del mondo del calcio e che tiene sempre aggiornati i fan sui social, nelle ultime ore tante foto pubblicate su Instagram, la bella Diletta si gode le vacanze e nelle ultime ore è stata lanciata una bomba da parte di Dagospia. “Fatevi sotto, Diletta Leotta è tornata zitella. La conduttrice pallonara più desiderata d’Italia – prosegue il il messaggio sul ...