Dieta del gelato Come perdere chili grazie al menù di Pietro Migliaccio

Dieta del Dr. Rosedale : elimini i grassi cattivi e ti proteggi dal diabete : La Dieta del Dottor Rosedale è un regime messo a punto nel 2004 da Ron Rosedale, medico esperto in patologie del metabolismo. Molto semplice da seguire, consente di eliminare dalla propria alimentazione i grassi non sani e di prevenire una patologia molto grave come il diabete. Come dimostrato da uno studio del 2010 condotto da Rosedale stesso in collaborazione con il Dottor Eric C. Westman e con il Dottor John P. Kohnialis, questo regime è in ...

Dieta del pane per dimagrire 2 kg : menù semplice : La Dieta del pane è una Dieta particolare che può far dimagrire fino a 2 kg in una settimana. Il pane è un alimento sano e salutare

La rivincita del soffritto : eliminarlo dalla Dieta è sbagliato e poco salutare : Quante volte abbiamo sentite dire, o abbiamo detto, che la dieta Mediterranea è la migliore al mondo? O comunque una della migliori. Ebbene i suoi segreti e i suoi punti forti sono tanti, ma uno è piacevole quanto inaspettato: il soffritto fatto con olio extravergine di oliva. Dunque via libera a verdure, legumi, pesce, ma senza disdegnare il saporitissimo soffritto, utile come base per numerosi piatti. A questa conclusione è giunto uno studio ...

Dieta Sense per dimagrire 4 kg : magri con il metodo delle 4 manciate : La Dieta Sense può far dimagrire fino a 4 kg in 7 giorni. E’ una Dieta nota anche come la Dieta delle 4 manciate. Ecco cosa si mangia per perdere peso

Dieta del tonno - seguila e perdi (fino a) 5 kg in 3 giorni : Ti sei guardata allo specchio stamattina e non ti sei piaciuta: ti sei sentita sovrappeso e grassa e hai deciso di metterti a Dieta. Ma vuoi una Dieta veloce, che non ti faccia patire la fame e che funzioni veramente. Ebbene, la Dieta del tonno è quella che fa al caso tuo: ti fa perdere fino a 5 chili in pochi giorni e ti fa tornare felice. Pensa: dura solo 3 giorni. Importante seguire alcune regole: bere 2,5 litri di acqua al giorno e seguire ...

Dieta mediterranea del Dott. Calabrese : perdi peso in un mese : La Dieta mediterranea del Dottor Calabrese è un regime alimentare che permette di perdere peso in un mese circa. Ideata dal Dottor Giorgio Calabrese, medico specializzato in nutrizione umana, volto televisivo e titolare di una cattedra accademica presso l’Università di Torino, è diventata famosa soprattutto grazie al passaparola. Ha contribuito senza dubbio anche il sito ufficiale del dottore, punto di riferimento per chi vuole ...

Dieta Sense - dimagrire (per sempre) con la teoria delle «quattro manciate» : Sirt, la Dieta che attiva i geni della magrezzaLa Dieta TurboDieta del supermetabolismoDieta dell'indice glicemicoLa Dieta del limoneLa Dieta Total 10 del Dr OzDukan: la Dieta settimanaleDieta dell'intestino sano, pancia piatta in 4 settimaneLow Fodmap: la Dieta che sgonfia la panciaDieta del digiunoUna novità che arriva dalla Scandinavia, una Dieta apparentemente molto semplice, che non si basa sul conteggio delle calorie e che permetterebbe la ...

Dieta della mano per dimagrire 3 kg : ecco come funziona : Dieta della mano può far dimagrire di circa 3 kg in una settimana. E’ un sistema che aiuta a perdere peso utilizzando le dita ed il palmo della mano

Dieta della longevità sarda : ecco come funziona : La Dieta della longevità o Dieta sarda degli over 100 è stata oggetto di studio nel corso degli ultimi anni. ecco come funziona e cosa si mangia.

Dieta del gelato per dimagrire con gusto : via fino a 3 kg in pochi giorni : Il gelato alleato della linea? Sì, perché gelato offre un buon apporto nutritivo ed è gratificante, come sostiene il nutrizionista Pietro Migliaccio, Presidente della Società Italiana di Alimentazione che ha messo a punto una Dieta con la quale è possibile perdere 2 o 3 chili nel giro di una settimana, concedendosi il piacere di uno, e a volte anche due, gelati al giorno. Prevede di mangiare in maniera sana e non troppo calorica a colazione e a ...

Dieta della pasta per dimagrire : menù della settimana : La Dieta della pasta può far dimagrire di circa un chilo in una settimana. E’ una Dieta da 1200 calorie al giorno equilibrata e completa. menù

Dieta del melone - fresca ed estiva : menù per dimagrire subito : La Dieta del melone può far dimagrire di 2 kg in una settimana. E’ tra le diete estive più seguite per dimagrire, sgonfiare pancia e addome

Dieta Regina Elisabetta o Dieta della longevità : ecco cosa si mangia : La dieta della Regina Elisabetta o dieta della longevità così come è stata definita da alcuni proprio per l’età longeva della Regina, 93 anni.