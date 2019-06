Di Battista | ' Ci siamo trasformati in burocrati chiusi nei ministeri per 18 ore al giorno'

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Un piccolo terremoto in queste ore ha attraversato il Movimento 5 Stelle: l'uscita del nuovo libro di Alessandro Di. In esso, il pentastellato tira in particolare le somme di questo primo anno al governo, e lo fa senza fare sconti a nessuno. In particolare critica il comportamento mantenuto da molti uomini nel M5S, a suo dire troppo preoccupati dalla situazione e dalla burocrazia, e perciò sempre più distanti dai cittadini. Proprio in tutto questo rileva la principale causa dei crolli elettorali subiti negli ultimi mesi. Il libro di Diè (anche) una critica alle strategie mantenute sinora dal M5S "Politicamente Scorretto", questo il titolo del nuovo libro di Alessandro Diche esce oggi, 17 giugno. E l'opera già fa molto discutere. Su "Il Fatto Quotidiano" è stato pubblicato un primo estratto del testo, e si comprende subito che il probabile futuro leader del ...