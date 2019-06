calcioefinanza

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ilha previsto che partire dal mese di luglio 2019 gli operatori legali attivi nel settore del gioco e del betting non possano più fare pubblicità. Una misura che avrà un impatto economico negativo per il mondo del. Secondo le stime di Logico, l’associazione che riunisce gli operatori di gioco online che operano nel … L'articoloda 200 mln per ilè stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del

Linkiesta : Crescono i contratti a termine, diminuiscono quelli a tempo indeterminato. Il giro di vite sui rapporti di lavoro a… - CalcioFinanza : Decreto Dignità, danno da 200 mln per il calcio italiano - antonioscacc : non si capisce perché in Italia ce l'hanno tutti con le causali del contratto a TD. Esistono nel Code du travail, n… -