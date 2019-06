David Tennant nella serie Netflix Criminal | video col cast del progetto innovativo che

Criminal - David Tennant e Hayley Aatwell nella serie Netflix europea (ma senza l'Italia) : Netflix conquista l'Europa ma esclude l'Italia. Naturalmente non parliamo nello specifico della piattaforma presente in Italia e anche con importanti contenuti originali sia già realizzati (da Suburra a Baby) sia in arrivo (Luna Nera, Curon), ma di un nuovo progetto in arrivo in autunno che coinvolge più paesi europei ma non il nostro.Le regine europee di Netflix sono Regno Unito, Spagna, Germania e Francia e se sulle prime tre è facile ...

Jessica Jones : il 14 giugno la 3^ stagione - nessuna certezza sul ritorno di David Tennant : Le avventure dell'ultima supereroina Marvel stanno per concludersi. Su Netflix, infatti, la terza stagione di Jessica Jones arriverà il prossimo 14 giugno ma purtroppo saranno gli ultimi episodi in assoluto. E mentre lo show si appresta a concludersi, i fan si domandano solo una cosa: David Tennant ci sarà? Secondo la showrunner Melissa Rosenberg potrebbe esserci la possibilità che non sia ancora arrivato il momento "per dirgli addio". L'attore ...

David Tennant e Cush Jumbo nel cast di Deadwater Fell di Channel 4 – Notizie serie tv : Notizie serie tv: David Tennant e Cush Jumbo nel cast di Deadwater Fell, un crime drama di Channel 4L’attrice di The Good Fight, Cush Jumbo e il popolare David Tennant entrano nel cast di una serie crime di Channel 4 (UK) dal titolo provvisorio Deadwater Fell. Si tratta di due nuovi ingressi in un cast già composto da Anna Madeley (The Crown) e Matthrew McNulty (The Terror).La serie esplorerà l’anatomia di un crimine terribile che ...

David Tennant - l’ex Doctor Who da Good Omens a una nuova serie remake di Broadchurch? : Per David Tennant è un periodo decisamente impegnativo. Mentre Good Omens è appena approdato sulla piattaforma Amazon Prime Video, l'attore scozzese ha annunciato che sarà nel cast di una nuova serie tv che sembra avere molti tratti in comune con Broadchurch, il crime britannico che l'ha visto protagonista. Si tratta di Deadwater Fell, in onda su Channel 4, un thriller su una remota comunità che affronta le conseguenze di un orribile crimine. ...

Good Omens - David Tennant e Michael Sheen come due Beatles contro l’apocalisse : https://www.youtube.com/watch?v=hUJoR4vlIIs Un angelo veramente molto molto buono e un diavolo che si vanta della propria perfidia (ma che in fondo è… un buon diavolo) sono i protagonisti della serie Good Omens, su Amazon Prime Video dal 31 maggio. Insieme, i due faranno di tutto per impedire la fine del mondo: dopo millenni tra gli umani vi si sono affezionati e decidono di unire le forze per impedire che l’anticristo dia il via ...