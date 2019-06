Daria | arriva lo spin-off sulla sua amica Jodie

wired

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nel corso delle sue cinque stagioni, andate in onda dal 1997 al 2002,è una serie animata che ha aiutato a definire il mood di un’intera generazione a cavallo fra gli anni Novanta e Duemila. Il caustico nichilismo della protagonista è diventato ormai di culto e, mentre non ci sono piani concreti di un revival nonostante l’insistenza dei fan, Mtv ha negli scorsi giorni fatto un annuncio che renderà comunque felici gli spettatori più appassionati. È infatti in lavorazione, uno-off dedicato a uno dei personaggi che apparivano nella serie originale. Dopo un primo progetto iniziale annunciato già nel giugno 2018, la nuova serie animata si concentrerà appunto suLandon, una delle pochissime studentesse afroamericane che frequentavano il Lawndale High. Gli episodi di questa produzione derivata seguiranno l’ex compagna di scuola diMorgendorffer, ...

