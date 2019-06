Danza Sportiva | per la prima volta l’Italia vince nello storico Blackpool Dance Festival

romadailynews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Da poco concluso il celeberrimo, a(ENG). Quest’anno per lasi aggiudica il campionato Under 21con la coppia Alessandro Romano e Natalia Arci. Un’edizione speciale per gli azzurri, la 94esima edizione del, regala finalmente il trofeo di campioni Under 21 al. Artefici di questa storica impresa itori Alessandro Romano e Natalia Arci, di Roma provenienti dal Club Mister Mabo, che hanno conquistato con merito il titolo al British open championship Under 21 danze latino americane fino ad oggi mai conquistato da una coppia Italiana. Classifica Finale su 150 coppie da tutto il mondo 1 Alessandro Romano & Natalia Arci Italy 2 Daniil Tymoshenko & Vladyslava Vursalova USA 3 Dajun Ma & Ding Yumeng China 4 Johnny Yi Fan Zhao & Mina Yin Ru Mau China 5 Ignatiy Malkov & Galina Voitenko ...

