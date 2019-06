Dale Carnegie | Bompiani traduce dieci manuali del guru della leadership inediti in Italia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il mondo tecnologico viaggia veloce, velocissimo. L’intelligenza artificiale è arrivata fra noi e nemmeno ce ne siamo accorti. Maneggiamo in poche ore informazioni che un tempo si raccoglievano in una vita. Eppure, comunicare e stabilire relazioni con gli altri è ancora una delle sfide più difficili da vincere. Sarà per questo che lastica di auto-miglioramento è uno dei generi più fortunati anche in un Paese di non lettori come l’e, a 21mo secolo inoltrato, troviamo ancora conforto nei maestri del passato. A cavallo fra ‘800 e ‘900, ad esempio, un signore del Missouri fecesua vita l’incarnazione perfetta del sogno americano con il protagonista artefice di un proprio radioso destino. Il suo nome erae, da contadino povero che si alzava la notte prima di andare a scuola per aiutare il padre nei campi, è divenuto un autore best seller in tutto il ...

