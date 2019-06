Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED vuole convincere Keanu Reeves a registrare alcuni brani

Cyberpunk 2077 : secondo CD Projekt RED "la storia viene prima di tutto" - ma fino ad ora non era mai stato impiegato un combat designer : Nello sviluppo di giochi a tripla A, il modo di raccontare una storia si è evoluto e per alcuni studi, come CD Projekt RED, è una componente fondamentale.Come riporta VG247.com, lo studio responsabile di The Witcher 3 mette la storia al primo posto. Così è stato per The Witcher ed è così sarà anche per Cyberpunk 2077."Nei nostri giochi, nella nostra azienda, la storia viene prima di tutto", ha spiegato il quest designer Pawel Sasko. "Quindi il ...

Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Scarlett? CD Projekt non lo esclude : Cyberpunk 2077 debutterà nei negozi nei primi mesi del 2020, anticipando dunque l'uscita di PS5 e Xbox Scarlett. Ma non è escluso che in futuro il nuovo progetto di CD Projekt RED non sbarchi anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft.In un'intervista con Eurogamer.net, il lead quest designer Pawel Sasko non ha infatti disdegnato quest'eventualità, anzi tutt'altro, ma al momento il focus del team polacco è tutto sulle piattaforme già ...

Cyberpunk 2077 ci permetterà di creare personaggi transgender e gender fluid : CD Projekt RED darà la libertà ai giocatori di realizzare personaggi trasngender o geneder fin dal primo giorno di gioco.Come possiamo vedere, riporta Gamepur, la sceneggiatura del gioco è poco rappresentata dal punto di vista dell'orientamento sessuale, dopotutto si tratta di un videogioco per cui interessa fino ad un certo punto il corpo delle persone."Credo sia un tema molto delicato e importante, una delle cose che vogliamo mettere nel gioco ...

Cyberpunk 2077 : CD Projeckt assicura che non ci saranno periodi di crunch : Dopo un'esplosiva presentazione di Cyberpunk 2077 durante l'E3 di Losa Angeles, il boss di CD Projekt Red boss Marcin Iwiński ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del controverso crunch (ovvero periodi di stress e ore lavorative extra che a volte gli sviluppatori devono affrontare), dichiarando che lo sviluppo di Cyberpunk 2077 ne sarà esente.Come riporta Kotaku, ecco le dichiarazioni di Iwiński:"Non possiamo mai essere sicuri ...

Cyberpunk 2077 : giubbotto del gioco in vendita a 400 dollari - CD Projekt : "non acquistatelo" : Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei giochi più attesi dell'E3 2019, il titolo può vantare infatti già da ora una nutrita schiera di fan che non vedono l'ora di mettere le mani sul titolo, tant'è che il giubbotto del gioco viene venduto in rete a cifre folli, ma andiamo per ordine.CD Projekt RED, in occasione dell'E3, ha regalato ai propri visitatori un giubbotto reversibile con il logo di Cyberpunk 2077. Ebbene, presto detto, ora il giubbotto ...

I trailer più belli dell’E3 2019 : Cyberpunk 2077 e Avengers tra i più visti : Per alcuni, l'E3 2019 poteva e doveva dare di più. L'ultima edizione della kermesse videoludica più attesa dell'anno, i cui battenti chiuderanno tra poche ore, ha assistito alla mancata partecipazione di Sony, con Microsoft a mettere sul piatto una conferenza sì solida, ma non particolarmente concreta. D'altro canto, Square Enix e Nintendo hanno risollevato la sorti - e gli umori! - della scia di media briefing pre-show, regalandoci emozioni ...

Cyberpunk 2077 consentirà ai giocatori di uscire anche al di fuori di Night City : Durante l'E3 2019, CD Projekt RED ha confermato che Night City non sarà l'unica area esplorabile di Cyberpunk 2077. Questo è stato specificato dal lead designer Pawel Sasko durante un'intervista, come riportato da Spark Chronicles.Il mondo aperto di Cyberpunk 2077 non sarà quindi limitato all'area metropolitana, ma includerà i territori circostanti, noti come Badlands, che a quanto pare riserveranno alcune interessanti sorprese per i ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED rivela che Keanu Reeves ha registrato moltissimi dialoghi per il suo personaggio : Cyberpunk 2077 è stato tra gli assoluti protagonisti dell'E3 2019 e l'annuncio della presenza di Keanu Reeves nell'attesissimo gioco targato CD Projekt RED ha letteralmente fatto impazzire i fan, lo stesso attore non si aspettava un'accoglienza così calorosa da parte del pubblico.Come saprete, Keanu Reeves interpreterà il personaggio di Johnny Silverhand che, a quanto pare, ricoprirà un ruolo molto importante nella storia di Cyberpunk 2077.A ...

Cyberpunk 2077 : la demo E3 presentata a porte chiuse sarà mostrata al PAX West : La demo E3 di 30 minuti di Cyberpunk 2077, presentata a porte chiuse a Los Angeles, sarà mostrata al pubblico più avanti quest'anno, riporta VG247.com.CD Projekt Red mostrerà la demo estesa in occasione del prossimo PAX West, stando a quanto affermato da Marcin Momot su Twitter, global community lead di CD Projekt RED, in risposta al post dell'insider shinobi602, che affermava: "la demo di gameplay estesa di Cyberpunk 2077 non sarà resa pubblica ...

Cyberpunk 2077 in nuove spettacolari immagini tra Johnny Silverhand e Night City : Tra i grandi protagonisti dell'E3 2019 non possiamo di certo non citare Cyberpunk 2077, ultima fatica dell'acclamatissimo team di CD Projekt RED che ci trasporta nella distopica Night City e che in quel di Los Angeles ha attirato l'attenzione su di sé principalmente per due motivi.Da una parte la nuovissima demo mostrata alla stampa di cui vi abbiamo parlato in dettaglio nella nostra anteprima e dall'altra il nuovissimo trailer che ha rivelato ...

La demo di Cyberpunk 2077 mostrata all'E3 2019 girava su PC : all'E3 2019, CD Projekt Red ha presentato Cyberpunk 2077 al pubblico e alla stampa, entusiasmando i partecipanti con le incredibili funzionalità grafiche del gioco, tanto che molti lo hanno definito "next-gen", nonostante l'uscita pianificata su PS4 e Xbox One.Recenti articoli online hanno riportato che la demo E3 di Cyberpunk 2077 presente a Los Angeles era in esecuzione su PS4 Pro. Nello specifico, Dave Thier ha scritto su Forbes che "la demo ...

Cyberpunk 2077 : appare una petizione online per far doppiare Keanu Reeves a Luca Ward - l'attore intanto stuzzica i fan con Splinter Cell : Forse la parte più seguita dai fan di Cyberpunk 2077 non è l'annuncio della data di uscita, ma il fatto che Keanu Reeves sia tra i protagonisti del gioco.Come ben sappiamo l'attore ha fatto il suo ingresso sul palco dell'E3 mandando in visibilio i fan. Tuttavia il suo annuncio ha influenzato anche i fan italiani che hanno chiesto a gran voce di far doppiare l'attore al doppiatore italiano Luca Ward.Sulla sua pagina Facebook Ward ha dichiarato: ...

Cyberpunk 2077 : il ragazzo che ha gridato "sei mozzafiato" a Keanu Reeves ha respinto l'offerta di una copia del gioco in favore di un aiuto per un ospedale pediatrico : Vi ricordate quel ragazzo che durante l'apparizione di Keanu Reeves all'E3 gli ha urlato "sei mozzafiato"? Ebbene, quella dichiarazione come avevamo riportato qualche giorno fa, gli è costata una Collector's Edition gentilmente offerta da CD Projekt RED.Ma, come scritto da Dualshockers, Peter Sark ha respinto gentilmente l'offerta chiedendo invece agli sviluppatori di fare una donazione ad un'associazione benefica per bambini attraverso Gamers ...

Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves è rimasto spiazzato dal calore del pubblico durante la sua apparizione all'E3 : I piani per la star di John Wick 3, Keanu Reeves, di fare un'apparizione durante l'E3 erano segreti. Il capo di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato a Variety che un rimpiazzo avrebbe dato le battute durante le prove ed è stato usato un nome in codice per riferirsi all'attore in modo che non trapelasse nulla.La prima volta in cui ha messo piede al Microsoft Theater è stata proprio il giorno della sua apparizione a sorpresa sul palco dell'E3. "Stavo ...