Csm | l’europarlamentare Pd ed ex pm Roberti | “Vanno abolite carriere dei magistrati | sono

(Di lunedì 17 giugno 2019) “Caos Csm? Io terrei conto dell’art.107 della Costituzione. Come dice il terzo comma, isi distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni e non per gradi di carriera. Questo articolo è poco citato e non prevede ledei, cheil cuore dei problemi che stiamo vivendo oggi. Per questo motivo, credo che bisognerebbe revisionare ledei, se non addirittura abolirle“.le parole pronunciate ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc, da Franco, europarlamentare del Pd ed ex capo della Procura Nazionale Antimafia. L’ex pm ribadisce le sue durissime osservazioni, già espresse ieri in una intervista a Maria Latella, su Sky Tg24. E sulla successione di Giuseppe Pignatone, osserva: “Lui è stato un eccellente procuratore di Roma, come tutti hanno potuto constatare. E forse ...

