Csm | Conte | “Maggioranza giudici onesta Riforma della giustizia sarà medita bene Ben

(Di lunedì 17 giugno 2019) “La rifomaè una pagina che, da giurista, mi fa particolarmente soffrire. So per esperienza direttagrandissima onestà professionalemaggioranza dei, quindi leggere le cronache di questi giorni mi ferisce personalemnte, perché penso all’imbarazzo che ne derivi a queiche con grande sacrifico, impegno e onestà si dedicano quotidianamente al servizio. Immaginare che un cittadino, leggendo le cronache, possa andare il giorno dopo in giudizio e ricavare un qualche disorientamento rivolgendosi a un giudice terzo e imparziale, è qualcosa che ferisce notrevolemnte e crea un vulnus alla magistratura”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe, a margine del Salone internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Parigi. “Dobbiamo intervenire, quindi sicuramente lavoreremo con il ministro Bonafede e con i ...

