Cross The City | con Jaked e Cross Cardio il fitness alla scoperta delle città

Il legame tra Fear The Walking Dead 5 e Rick Grimes è casuale? Dal nuovo Crossover al lancio del film : ecco le ipotesi : Quello che abbiamo visto nel primo episodio di Fear The Walking Dead 5 e che lega lo spin off a Rick Grimes è davvero "casuale" o è sinonimo di un annuncio importante? Questo si stanno chiedendo i fan della serie da quando hanno visto la première della nuova stagione dello spin off e quello che accomuna tutti è l'idea che qualcosa di importante sta per essere annunciato o sta per accadere. Su quello che sia il contenuto di questo annuncio le ...

Nei primi minuti di Fear The Walking Dead 5 la protagonista assoluta è Alicia : nuovi dettagli sul Crossover (e non solo) : Il 2 giugno è alle porte così come il debutto di Fear The Walking Dead 5 che andrà in onda proprio da domenica sera su AMC negli Usa per un totale di otto settimane, almeno per adesso, fino al 21 luglio senza interruzioni, salvo cambiamenti. Lo spin off di The Walking Dead si prepara al debutto mentre la rete che lo ospita stuzzica i fan e rilascia il video dei primi minuti della première in cui Alicia è protagonista assoluta. Il personaggio ...

Un nuovo Crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory? Un folle episodio per dire addio a Sheldon - Leonard e gli altri : In arrivo un nuovo crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory pronto a lasciare tutti di stucco. I due universi si sono già incontrati in precedenza; in questa stagione, Sheldon ha infatti guardato una vecchia videocassetta in cui da giovane aveva registrato un messaggio da ascoltare in caso di fallimento - lui e Amy erano reduci dal fallimento della loro teoria della super asimmetria, ideata attimi prima di convolare a nozze. La CBS ...

Il finale di Young Sheldon sarà un inaspettato Crossover con The Big Bang Theory : Le sorprese con Sheldon Cooper e il mondo di The Big Bang Theory sono sempre dietro l'angolo. E per il finale della seconda stagione di Young Sheldon, già rinnovata per altre due stagioni, ci aspetta davvero qualcosa di inaspettato e sorprendente.TvLine ha rivelato che nell'ultimo episodio della seconda stagione di Young Sheldon in onda il prossimo 16 maggio su CBS dopo il doppio episodio evento finale di The Big Bang Theory ci sarà un ...

Halo : The Master Chief Collection permetterà il Cross-save tra PC ed Xbox One : Quando Halo: The Master Chief Collection arriverà su PC, supporterà alcune particolari funzionalità.Come riporta VG247, i giocatori che avranno speso ore sulla versione Xbox One del gioco troveranno i loro progressi e tutto ciò che hanno sbloccato anche nella versione su PC.Entrambe le piattaforme si collegheranno allo stesso servizio Xbox Live. Ciò è stato confermato dal director della community di Halo Brian "Ske7ch" Jarrard su Twitter quando ...

Elseworlds sbarca in Italia : il Crossover tra Arrow - The Flash e Supergirl in onda dal 6 maggio : Un momento epico, anzi il momento epico di ogni stagione di Arrow, The Flash e Supergirl sta per arrivare e tra poche ore, anche in Italia, andrà in onda Elseworlds. Questo è il titolo del crossover che metterà i nostri eroi contro nuovi nemici e non solo visto che questa volta al loro fianco si schiererà addirittura l'amato Superman di questo universo, ovvero Tyler Hoechlin. Il maxi crossover intitolato in Italia "Altrimondi" prenderà il via ...