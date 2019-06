Cristina Plevani senza veli su Instagram a 47 anni

dilei

(Di lunedì 17 giugno 2019) Bellissima e sensuale:si immortala a 47su. Erano gliDuemila quandoentrò nella casa del Grande Fratello per la prima (e indimenticabile) edizione del reality. Con lei c’erano Rocco Casalino, Marina La Rosa e Pietro Taricone – per citarne alcuni – personaggi entrati nella storia della tv per aver preso parte a quello che all’epoca era considerato un vero e proprio esperimento sociale. Nel bunker di Cinecittà, la, fisico scolpito e capelli riccissimi biondi, intrecciò una love story con Taricone facendo sognare tutta l’Italia e conquistando la vittoria in finale. Da allora sono trascorsi quasi vent’e molte cose sono cambiate. Mentre tanti colleghi hanno deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, dopo qualche ospitata in tv e foto, ha scelto di tornare ...

