Cristiano Ronaldo e gli auguri al figlio | «Sono fiero di te»

Matthaus : 'James andrà alla Juve è molto vicino a Cristiano Ronaldo che lo vuole a Torino' : La Juventus ha ufficializzato il nuovo tecnico, ovvero Maurizio Sarri, che dovrebbe firmare un contratto di tre anni a sei milioni di euro a stagione più bonus. Adesso la dirigenza bianconera è pronta a lanciarsi sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Ci sono diversi possibili obiettivi bianconeri, e riguardo ad uno di questi ha parlato l'ex difensore di Inter, Bayern Monaco e della nazionale ...

Juventus - Cristiano Ronaldo come direttore sportivo : vuole James e Marcelo (RUMORS) : L'influenza di Cristiano Ronaldo è evidentemente pesante, sia sui campi da calcio ma anche fuori: come scrive ilbianconero.com, il portoghese starebbe diventando un vero e proprio direttore sportivo per la Juventus, in quanto potrebbe convincere alcuni giocatori a trasferirsi a Torino. È già successo nel post partita della finale di Nations League fra Portogallo e Olanda (partita vinta dai lusitani grazie ad un gol di Gonzalo Guedes), quando ...

Juventus : Szczesny si rilassa a Mykonos - Cristiano Ronaldo si allena anche in vacanza : Molti giocatori della Juventus sono ormai in vacanza e si trovano quasi tutti al mare. I bianconeri si stanno godendo il loro periodo di relax insieme alle rispettive famiglie, aspettando di riprendere gli allenamenti nei primi giorni di luglio. Al momento però non tutto il gruppo bianconero è in vacanza, visto che Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro stanno partecipando alla Copa America e per loro le ferie inizieranno ...

Juve - Cristiano Ronaldo : 'Ci vediamo presto per lottare per nuove e incredibili conquiste' : Per quasi tutti i giocatori della Juventus è tempo di godersi le meritate vacanze, solo i sudamericani sono ancora impegnati con le rispettive nazionali visto che stanno partecipando alla Copa America. Fra i bianconeri che si godono un po' di relax c'è Cristiano Ronaldo che insieme alla sua famiglia si trova in Grecia. CR7, nella giornata di ieri, ha scritto un lungo post su Instagram per fare il bilancio della sua stagione in maglia bianconera ...

L’Equipe : “Caso stupro - invito a comparire per Cristiano Ronaldo” : Altro che denuncia ritirata. Cristiano ha ricevuto un invito a comparire dalla giustizia americana per l’accusa di stupro nei suoi confronti, accusa presentata dalla oggi 35enne Kathryn Mayorga. L’atto gli è stato formalizzato, gli avvocati della Mayorga hanno finalmente trovato l’indirizzo torinese del portoghese. La notizia – riportata anche da L’Equipe – è stata data da France Press e da numerosi media ...

Stupro Cristiano Ronaldo - gli atti sono stati notificati al portoghese : Nei giorni scorsi si è tornato a parlare della vicenda relativa a Ronaldo, a cui dovevano essere notificati gli atti della denuncia per Stupro presentati dall’ex modella Kathryn Mayorga. Nei giorni scorsi i legali della donna, viste le difficoltà incontrate per la notifica al giocatore in Italia, avevano deciso di ritirare la denuncia inizialmente presentata nello Stato del Nevada e di rivolgersi a un tribunale federale viste le ...

Calciomercato - la bomba di Matthäus : “James Rodriguez alla Juve - lo vuole Cristiano Ronaldo” : “James Rodriguez? Secondo me andrà alla Juventus. E’ molto vicino a Cristiano Ronaldo e mi ha detto che è in contatto con lui e che CR7 lo vuole a Torino”. Sono le importanti dichiarazioni di Lothar Matthäus parla dell’attaccante colombiano finito nel mirino di diversi club del campionato di Serie A. Nel corso di una intervista ad ‘AS’, l’ex centrocampista di Bayern Monaco e Inter ha dato ...

Juventus - Cristiano Ronaldo vuole Marcelo a Torino (RUMORS) : L'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero potrebbe arrivare in questo fine settimana, o al massimo inizio settimana prossima, ma a tenere banco sono le notizie riguardanti il calciomercato. Gli acquisti come le cessioni saranno ovviamente avallate anche dal nuovo allenatore bianconero (che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Maurizio Sarri), ma la dirigenza prosegue il suo lavoro alla ricerca delle migliori opportunità di ...

E’ Mbappè il calciatore più costoso al mondo : il primo in Serie A è Cristiano Ronaldo : E’ stata stilata una classica importante che riguarda il mondo del calcio, il calciatore più costoso al mondo è Kylian Mbappé, il valore dell’attaccante del Psg è di 252 milioni di euro, è quanto stimato dal Cies, l’Osservatorio sul calcio, alle spalle del francese Salah (219,6 mln) e Raheem Sterling (207,8 mln). Al quarto posto Leo Messi (167,4 mln), seguito in questa speciale classifica poi Jadon Sancho (159,4), Sadio ...

Sergio Ramos si sposa - ‘giallo’ sull’assenza di Cristiano Ronaldo : Mancano solo due giorni al matrimonio tra il difensore Sergio Ramos e Pilar Rubio per quello che viene considerato come uno dei principali eventi dell’anno, su alcuni siti circola la lista degli invitati e non mancano i motivi di discussione. L’appuntamento è fissato per le 17 di giorno 15 alla cattedrale di Siviglia poi tutti al grande ranch del calciatore, “La Alegria”. Tra i presenti Ronaldo il Fenomeno, Roberto Carlos, ...

Matrimonio Sergio Ramos – Cristiano Ronaldo non ci sarà? Il motivo del mancato invito : Cristiano Ronaldo grande assente al Matrimonio di Sergio Ramos? Ecco perchè il portoghese potrebbe non essere stato invitato al lieto evento Si terrà tra due giorni, esattamente il 15 giugno, il Matrimonio di Sergio Ramos e Pilar Rubio: il calciatore spagnolo convolerà a nozze con la sua storica compagna con la quale ha avuto tre figli. Regole rigide da parte degli sposi, che hanno imposto dei paletti ben precisi a tutti gli invitati, ma ...

Classifica sportivi più pagati al mondo : tutti gli stipendi - quanti soldi guadagnano i top 100? Messi batte Cristiano Ronaldo - italiani assenti - solo 1 donna : Forbes ha pubblicato oggi la Classifica annuale dei 100 sportivi più pagati al mondo, si tratta di una graduatoria stilata ogni dodici mesi dal celeberrimo magazine statunitense di economia. Si parla di un complessivo giro di affari di circa 4 miliardi di dollari, il 5% in più rispetto al 2018 quando ci si fermò a 3,8 miliardi. L’atleta più ricco al mondo è Lionel Messi, il calciatore argentino del Barcellona sale in vetta per la prima ...

Cristiano Ronaldo ha invitato De Ligt alla Juve : Domenica 9 giugno si è disputata la finale di Nations League, che ha visto scontrarsi Portogallo ed Olanda, con la nazionale lusitana che ha trionfato grazie ad un gol di Gonzalo Guedes. Il match ha visto protagonista Cristiano Ronaldo, come al solito è il trascinatore del 'suo' Portogallo. Nella difesa olandese ha giocato un obiettivo di mercato della Juventus, De Ligt dell'Ajax, che ha dichiarato che a fine partita il portoghese si sia ...

Mbappè da record - il suo traguardo è storia : meglio di Messi e Cristiano Ronaldo! : Ieri sera, nel successo per 0-4 della sua Francia in casa dell’Andorra, ha messo a segno la sua 100esima rete. Per Kylian Mbappé è un record, storico. Tripla cifra raggiunta, infatti, all’età di 20 anni e 5 mesi. traguardo, questo, che lo mette tra i più grandi, anzi prima. Sì, perché i più grandi, Messi e Cristiano Ronaldo, hanno dovuto aspettare i 22 anni per raggiungere le 100 reti segnate, cioè un anno e mezzo dopo del ...