Criscitiello | “Ecco chi ha scelto Sarri | curiosità sulla presentazione”

forzazzurri

(Di lunedì 17 giugno 2019) Michele, giornalista, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com parla dell’approdo dialla Juventus: “L’ex allenatore del Napoli è statoda Agnelli e Paratici. In conferenza spiegheranno il perché e sarebbe curioso capire anche perché l’allenatore ha spinto così tanto per la Juventus, dopo tanti episodi.” Poi ha aggiunto: “Fabio Paratici ha fatto la scelta giusta ma è consapevole che quest’anno sarà più difficile degli anni passati. La Juventus vincerà ancora, é probabile, ma probabilmente non passeggerà come sempre. Per vari motivi”. Leggi anche : Radio Kiss Kiss Napoli – Ceccarini: “L’interesse del Napoli per Manolas c’è, bisogna però risolvere questo problema” VIDEO – Totti conferenza di addio alla Roma: “Oggi preferivo morire! Ero ingombrante! Con Baldini nessun rapporto e mai ci sarà. Mi vogliono già in ...

lp96_official : Se avevate ancora dubbi in base a quale fattore criscitiello piazza donne in quello studio, ecco la risposta defini… - Zeno45740934 : @MCriscitiello @AlfredoPedulla @criscitiello Pare che Lei abbia preso sul personale la vicenda Juve-Guardiola. Cert… -