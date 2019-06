Criminal | David Tennant e Hayley Atwell nel cast della serie europea di Netflix

dituttounpop

(Di lunedì 17 giugno 2019)tra i nomi nelpangirata in quattro lingue e paesi: Regno Unito, Germania, Francia e Spagna.con un video ha annunciato ilprincipale di, un crime paneuropeo che rilascerà in autunno, girato nel Regno Unito, Spagna, Germania e Spagna. Insomma dei mercati molto importanti in Europa per il servizio streaming americano, peccato che non includa l’Italia.I dettagli sullasono scarsi,la descrive così: “Entra nella stanza degli interrogatori e scopri 12 storie di crimini unici commessi in Francia, Germania, Spagna e nel Regno Unito“.I protagonisti saranno Nicholas Pinnock, che vedremo nel legal drama di ABC For Life, il noto(Doctor Who, Good Omens) e(Marvel’s Agent Carter). A questi si aggiungono: Katherine Kelly Lee Ingleby, Mark Stanley, ...

