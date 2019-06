blogo

(Di lunedì 17 giugno 2019)conquista l'Europa ma esclude l'. Naturalmente non parliamo nello specifico della piattaforma presente ine anche con importanti contenuti originali sia già realizzati (da Suburra a Baby) sia in arrivo (Luna Nera, Curon), ma di un nuovo progetto in arrivo in autunno che coinvolge più paesi europei ma non il nostro.Le regine europee disono Regno Unito, Spagna, Germania e Francia e se sulle prime tre è facile immaginare la ragione considerando la facilità linguista della prima, il centro di produzione realizzato dain Spagna e il successo delletedesche come Dark o Come Vendere droga online (in fretta), un pizzico di rivalità con la Francia possiamo anche concedercela.(mal') pubblicato su TVBlog.it 17 giugno 2019 11:58.

3cinematographe : Nicholas Pinnock, #DavidTennant e #HayleyAtwell tra i protagonisti di Criminal di #Netflix - SerieTvserie : Criminal, David Tennant e Hayley Aatwell nella serie Netflix europea (ma senza l'Italia) - SerieTvserie : Criminal, David Tennant e Hayley Aatwell nella serie Netflix europea (ma senza l'Italia) -