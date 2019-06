Courtney Love vede il fantasma di Kurt e riceve un blast da Tommy Lee | la vedova Cobain

Courtney Love critica 'The Dirt' - e Tommy Lee replica : 'Il tuo film quando uscirà?' : Duro botta e risposta tra Courtney Love, cantante delle Hole e moglie dell'ex Nirvana Kurt Cobain, e Tommy Lee, batterista dei Mötley Crüe. La prima, nel corso di un'intervista a Interview, ha duramente criticato l'ultimo film sulla storia della band statunitense, dal titolo The Dirt. La replica non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente sul profilo twitter del batterista. E questa comunque non è l'unica critica che il film ha ricevuto ...

Una reunion delle Hole 25 anni dopo Live Through This? Courtney Love : “Sì - ne stiamo parlando” : 25 anni dopo "Live Through This" (1994), una reunion delle Hole è possibile. Il secondo album della band di Courtney Love arrivò in un periodo storico travagliato: il 5 aprile 1994 morì Kurt Cobain, marito della Love e leader dei Nirvana, e "Live Through This" fu lanciato sul mercato il 14 aprile dello stesso anno. Ancora, sempre nel 1994 morì la bassista Kristen Pfaff - era il 16 giugno - per overdose di eroina, e fu sostituita da Melissa Auf ...

Courtney Love contro la stilista Demna Gvasalia : ha plagiato una t-shirt di Kurt Cobain (foto) : Dopo lo scontro tra i Nirvana e lo stilista Marc Jacobs per la questione dello "Smile" della band, a mettere Courtney Love contro la stilista Demna Gvasalia è di nuovo l'utilizzo di una grafica su un marchio, e questa volta si tratta della collezione Vetements. Nel 1992 il leader dei Nirvana indossò una t-shirt bianca in uno scatto di copertina dell'edizione americana di Rolling Stone, e sul tessuto riportava la scritta: «Corporate magazines ...