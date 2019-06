liberoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) (AdnKronos) - “Fondamentale per il settore dell’edilizia è la nuova legge sull’artigianato – precisa- gli artigiani sono stati citati più volte in sede di presentazione del rapporto. La nuova legge quadro, attesa per lunghi decenni, è stata approvata con una dotazione finanziaria di 20 mili

TV7Benevento : Costruzioni: assessore Marcato, 'da Regione Veneto totale supporto alle imprese' (2)... - TV7Benevento : Costruzioni: assessore Marcato, 'da Regione Veneto totale supporto alle imprese'... -