Coppa America – Uruguay-Ecuador 4-0 | valanga Celeste sulla Tricolor | Cavani segna in

(Di lunedì 17 giugno 2019)– L’strapazza l’4-0 nella sfida valida per il Gruppo C della. Partita mai in discussione. Dopo 6′ è Lodeiro a regalare il vantaggio allacon una bella giocata: stop di petto, sombrero e sinistro ad incrociare imprendibile per Dominguez.che insiste e sfiora il gol due volte con, prima in girata poi di tacco ma Dominguez è strepitoso. Al 24′, l’resta in 10: Inizialmente l’arbitro ammonisce Quintero per una gomitata ma, dopo l’intervento del Var, tira fuori il rosso. La, già dominata, esce fuori dalla partita e l’trova il raddoppio con una rovesciata disugli sviluppi di un calcio d’angolo, su assist di Godin. Nel primo tempo c’è ancora spazio per un gol, il 3-0 porta la firma di Suarez: ancora sugli sviluppi di un ...

