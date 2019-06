Copa America | Maradona ridicolizza l’Argentina | “oggi perderebbero anche contro Tonga”

Calcio - Copa America 2019 : Uruguay-Ecuador 4-0. Dominio della Celeste all’esordio : Al Mineirão di Belo Horizonte è iniziata bene l’avventura dell’Uruguay nell’edizione 2019 della Copa America 2019 di Calcio. La Celeste infatti ha risposto presente ed ha sconfitto con un perentorio 4-0 l’Ecuador nel primo incontro del gruppo C. Un match senza storie per gli uruguayani passati in vantaggio nelle prime fasi del confronto grazie a Nicolas Lodeiro al 6′. Il centrocampista, ricevuta palla da Luis ...

Pronostico Colombia-Qatar - Copa America Gruppo B - 19-6-2019 : Pronostico Colombia–Qatar, Copa America, mercoledì 19 giugno 2019Pronostico//Copa America//Colombia//Qatar – Potrebbe già mettersi in tasca il passaggio ai quarti come prima del girone la Colombia, dopo aver battuto nella gara d’esordio una delundente Argentina (che invece se la vedrà con il Paraguay). Ovviamente i cafeteros partono con il Pronostico benevolo nei loro confronti, ma guai a sottovalutare un Qatar comunque in costante ...

Uruguay-Ecuador : formazioni - pronostico e quote Copa America 2019 : Uruguay-Ecuador: formazioni, pronostico e quote Copa America 2019 Lunedì 17 Giugno 2019 alle ore 00:00 italiane si giocherà il match di esordio del gruppo C di Copa America tra Uruguay ed Ecuador. Uruguay-Ecuador: celeste a trazione anteriore per vincere nuovamente la Copa Attacco pesante per l’Uruguay, con nomi altisonanti come quelli di Luis Suarez ed Edinson Cavani a trainare la nazionale allenata da Tabarez per provare a ...

E’ sempre la solita Argentina. La Copa America è già in salita : È sempre la solita Argentina. La Copa America è già in salita Ormai siamo abituati a vedere l’Argentina non riuscire a mantenere le promesse. Soprattutto in questi anni, dove tra finali perse a sorpresa e fallimenti vari, la nazionale albiceleste è sempre balzata in prima pagina. L’esordio nella Copa America vedeva la selezione del CT Scaloni opporsi ad una diretta concorrente per la vittoria finale della manifestazione, quella ...

Copa America - brutte notizie per la Colombia : lesione del collaterale per Luis Muriel : Il giocatore del Siviglia ha riportato un serio infortunio al ginocchio nel match di Copa America, in seguito ad uno scontro con Leandro Paredes Brutto infortunio per Luis Muriel nel corso del match tra Colombia e Argentina di Copa America, vinto dai ‘Cafeteros’ per 2-0. Il giocatore di proprietà del Siviglia ha riportato la lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro, a confermarlo è il presidente della ...

Pronostico Giappone Vs Cile - Copa America 18-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Giappone – Cile, Copa America, Girone C, 1^ Giornata, Martedì 18 Giugno 2019 ore 01.00Giappone / Cile / Copa America / Analisi – Al Cicero Pompeu de Toledo, la Copa America vedrà il primo storico debutto nel Giappone nella competizione Americana, che affronterà niente poco di meno che il Cile, campione in carica e detentore degli ultimi 2 tornei, vinti in entrambi i casi ai rigori contro l’Argentina. ...

Pronostico Giappone-Cile - Copa America Gruppo C - 18-6-2019 : Il Pronostico ed il consiglio per le scommesse di Giappone-Cile, primo turno del Gruppo C della Copa America , Martedì 18 giugno 2019Pronostico//Copa America// – Dopo il Qatar, anche il Giappone fa la sua comparsa nel massimo torneo per nazioni sudAmericane (la seconda, dopo quella del 1999). E che esordio! I Nipponici, finalisti nell’ultima coppa d’Asia, se la vedranno nientemeno che contro i campioni uscenti del Cile in un girone molto ...

Copa America 2019 - il focus : Giappone - che ci fai? Ma non è la prima volta : Copa America 2019, il focus: Giappone, che ci fai? Ma non è la prima volta Il nostro viaggio attraverso le dodici nazionali partecipanti a questa edizione di Copa America – che si disputa dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile – si conclude con il focus relativo alla Nazionale del Giappone. LEGGI ANCHE: Il focus sulla Bolivia Copa America 2019: gli intrusi del Giappone per ripetere il Mondiale Fa strano sentir parlare di ...

Copa America 2019 - il focus : Ecuador - lotta per i quarti nel girone di ferro : Copa America 2019, il focus: Ecuador, lotta per i quarti nel girone di ferro L’Ecuador è una delle dodici nazionali che prenderà parte alla Copa America 2019, in programma dal 14 Giugno al 7 Luglio in Brasile. Ecco il profilo della Tri per il nostro focus sulla competizione. Copa America 2019: Ecuador, che girone con Cile e Uruguay! L’esordio della nazionale Ecuadoriana nella Copa America 2019, il prossimo 17 Giugno, vedrà ...

Argentina-Colombia : formazioni - pronostico e quote Copa America 2019 : Argentina-Colombia: formazioni, pronostico e quote Copa America 2019 Domenica 16 Giugno 2019 alle ore 00:00 italiane si giocherà la prima partita del girone B di Copa America: Argentina-Colombia. Argentina-Colombia: l’albiceleste vuole spezzare la maledizione Esordio tutt’altro che semplice per l’Argentina, che affronta la Colombia all’esordio in una Copa America dagli esiti tutt’altro che prevedibili. La ...

Copa America 2019 - il focus : Venezuela - in campo agli ordini del General : Copa America 2019, il focus: Venezuela, in campo agli ordini del General Continua il nostro focus sulla Copa America 2019 che si disputerà in Brasile dal 14 Giugno al 7 Luglio. Oggi andremo a scoprire alcune curiosità sul Venezuela, che affronterà nel Girone A i padroni di casa. Copa America 2019: Venezuela, obiettivo quarti per la 100esima di Rincon La 18a partecipazione della Vinotinto alla Copa America potrebbe essere memorabile per ...

Copa America 2019/ Brasile ok senza Neymar - l'Argentina mette nel mirino l'Uruguay : COPA AMERICA 2019, il Brasile parte nel migliore dei modi: 3-0 al Bolivia. Big match in programma tra Argentina e Colombia.

Pronostico Uruguay Vs Ecuador - Copa America 17-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Uruguay – Ecuador, Copa America, Girone C, 1^ Giornata, Lunedì 17 Giugno 2019 ore 00.00Uruguay / Ecuador / Copa America / Analisi – Al Mineirao di Belo Horizonte, partirà l’avventura di Uruguay e Ecuador, che lunedì sera si affronteranno nella gara valida per il girone C della Copa America edizione 2019; oltre alle 2 nazionali, il girone è composto dai campioni in carica del Cile e dal Giappone, alla ...

