CONFERENZA STAMPA TOTTI | ADDIO ALLA ROMA Diretta streaming Rai | scontro in società

CONFERENZA STAMPA Totti : diretta streaming-tv - dove vederla e orario : Conferenza stampa Totti: diretta streaming-tv, dove vederla e orario Francesco Totti lascia la Roma. Dopo averlo fatto da calciatore, 2 anni fa, lo farà da dirigente. La data di questo secondo addio è simbolica: 17 giugno 2019. Ovvero, 18 anni dopo l’ultimo scudetto della squadra capitolina vinta proprio con Francesco Totti capitano in campo. Conferenza stampa Totti: 17 giugno 2001 – 17 giugno 2019, fine di un’era Erano tempi in cui la ...

Totti lascia la Roma - ecco perché : la CONFERENZA stampa : Un addio clamoroso, che nessuno si sarebbe mai immaginato, una decisione che farà parlare per mesi. Francesco Totti e la Roma si dicono addio dopo 30 anni, vissuti in tutte le vesti, da calciatore del settore giovanile a capitano e simbolo della prima squadra fino al ruolo da dirigente occupato negli ultimi due anni dopo aver appeso le scarpe al chiodo (una scelta non del tutto spontanea). Le strade di Totti e della Roma si dividono tra ...

Totti lascia la Roma : nessun ruolo da protagonista - lunedì la CONFERENZA STAMPA d’addio : Francesco Totti pronto a lasciare la Roma: nessun ruolo di livello nella dirigenza e zero voce in capitolo nella scelta di allenatore e ds, l’ex numero 10 lunedì dirà addio in conferenza stampa Non l’ha mai abbandonata da giocare, è pronto a farlo da dirigente. Francesco Totti è ad un passo dall’addio alla Roma che, salvo stravolgimenti degli ultimi giorni, dovrebbe avvenire nella giornata di lunedì, nella quale è stata fissata una ...

