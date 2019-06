Condé Nast social academy cresce con un' offerta pensata per le aziende

Condé Nast Italia e Rai Cinema - una partnership all'insegna dell'innovazione : È stata annunciata il 14 maggio, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Cannes, la partnership tra Condé Nast Italia e Rai Cinema . Vanity Fair Italia è la prima testata del gruppo Condé Nast ad avere un’estensione di Virtual Reality della storia di copertina. La prima cover realizzata è quella del numero in edicola da oggi dedicata a Pierfrancesco Favino, protagonista del film di Marco Bellocchio che proprio al Festival di ...

Condé Nast Italia e Rai Cinema : una partnership all’insegna dell’innovazione : L’annuncio viene dato durante la conferenza stampa di presentazione della 72esima edizione del Festival di Cannes: Condé Nast Italia e Rai Cinema stringono una nuova partnership insieme. A inaugurare la collaborazione è la cover del numero di Vanity Fair Italia in edicola da oggi, mercoledì 15 maggio, e dedicata a Pierfrancesco Favino, protagonista del film di Marco Bellocchio Il traditore, in concorso per la Palma d’Oro. Si tratta, ...