Comunali Sardegna, cala affluenza

in calo per leindal 65,39% delle precedenti consultazioni al 55,3%. Eletti 9 sindaci in comuni sardi con unica lista su 28 amministrazioni al voto. Si tratta dei primi cittadini di Sarule,Onanì,Ortueri (Nuoro),Magomadas, Sorradile (Oristano),Illorai, Putifigari (Sassari), Esterzili e Genoni (Sud). "A Illorai, 849 abitanti, piccolo centro del Goceano festeggiamo il primo sindaco leghista in, Tittino Cau", ha annunciato il segretario regionale leghista Eugenio Zoffili.(Di lunedì 17 giugno 2019)