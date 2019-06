optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il prossimo 4 luglio il Consiglio di Stato discuterà la questione dei rimborsi per laa 28cui fanno fatto ricorso i gestori telefonici nazionali, ma alcuni stanno già avanzando alcune proposte dialternative all'indennizzo economico in fattura. TIM ha messo sul piatto la possibilità di usufruire gratuitamente per un periodi di 6 mesi di alcuni suoi servizi generalmente a pagamento: TIM Vision, la TV multimediale del gestore blu che offre tanti contenuti, Chi è (visualizzazione in diretta del numero chiamante), Extra Voice (chiamate illimitate verso i telefoni fissi e mobili nazionali), Voce Internazionale (chiamate illimitate verso le numerazioni fisse di Stati Uniti, Europa occidentale e Canada) e Max Speed (aumentare la velocità della propria connessione fino a 100 Mbit/s). Tramite l'attivazione di uno di questi servizi (lo si potrà fare tramite ...

OptiMagazine : Compensazione #Vodafone per fatturazione a 28 giorni: la proposta - SimonaAless72 : @VodafoneIT al 190 non è possibile parlare con un operatore, unico motivo per cui rimango con Vodafone! bollette s… - procar69 : @VodafoneIT Buongiorno in base alla delibera di Agcom 269/18/CONS come funziona la compensazione dovuta al ritorno… -