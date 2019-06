Como | 25enne accoltellato alla festa del paese muore d’infarto Omicida confessa | “Mi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Un ragazzo di 25 anni è morto per un infarto dopo essere statodurante una feste dia Veniano, in provincia di, la sera del 16 giugno. In mattinata un uomo di 47 anni di Fenegrò hato l’omicidio, dicendo di aver colpito il ragazzo con un coltello a serramanico perché gli aveva gettato addosso dell’acqua. La vittima si chiamava Hans Junior Krupe, ed era nato in Italia da genitori olandesi. Il 47enne è accusato di omicidio e porto abusivo di arma bianca. L’uomo è stato individuato dai carabinieri di Cantù grazie alle immagini delle telecamere e ai racconti di alcuni testimoni. Quando gli agenti sono entrati in casa sua aveva ancora i vestiti sporchi di sangue. L’aggressione è avvenuta in una zona appartata del parco comunale, mentre nel, di circa tremila abitanti, si festeggiava il Giugno Venianese. Alcuni testimoni hanno ...

