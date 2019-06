Cinema America | Jeremy Irons | “Ricordiamoci l’umanità | cioè che è accaduto 70 anni fa non

PICCHIATI RAGAZZI DEL Cinema America - 'ANTIFASCISTI'/ Jeremy Irons al loro fianco : Quattro RAGAZZI PICCHIATI a Trastevere, Roma, per maglietta CINEMA AMERICA: 'toglietela, siete antifascisti'. Centinaia di messaggi di solidarietà.

Nessuno dà la “colpa” del pestaggio del Cinema America a Salvini : è lui che se la prende : (foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images) Mettiamola giù semplice. I ragazzi del Cinema America, un’associazione che da anni organizza una rassegna Cinematografica gratuita ormai nota in tutto il mondo in tre diversi luoghi di Roma, hanno un’altra idea di città. E senza dubbio anche un’altra idea di società. La loro storia avvincente è iniziata nel 2012 con la mobilitazione per salvare lo storico Cinema America a Trastevere: poi il lavoro del ...

Jeremy Irons indossa la maglietta del “Cinema america” in solidarietà dei ragazzi aggrediti : Non solo la solidarietà dei politici, dal premier Giuseppe Conte al ministro dell’Interno Matteo Salvini, ma anche quella di Jeremy Irons. Dopo che il 16 giugno a Roma quattro ragazzi di vent’anni sono stati presi a pugni, bottigliate e testate da una decina di persone soltanto perché indossavano la maglietta del “Cinema america”, l’attore premio Oscar nel 1991 ha deciso di indossarla per parlare davanti alla folla ...

"La prossima volta prendetevela con me". Edoardo Leo difende i ragazzi pestati del Cinema America : “Facciamo così. La prossima volta prendetevela con me”. Senza giri di parole, l’attore Edoardo Leo dice la sua sulla vicenda dell’aggressione di Trastevere, che ha visto protagonisti quattro ragazzi pestati ieri sera dopo aver trascorso la serata al Cinema America.L’attore romano ha accompagnato il messaggio con una foto in cui indossa proprio la maglia del Cinema America, quella che ha scatenato la reazione ...

Cinema America Roma - il racconto di David : «Erano una decina - ci davano bottigliate» : Il racconto di uno due giovani vicini all’associazione culturale, picchiato da un gruppo di ragazzi con le teste rasate e i tatuaggi nella notte fra sabato e domenica

Roma - aggressione a quattro ragazzi con la maglietta del Cinema America : “Levatevela subito - siete antifascisti” : Dopo aver passata la serata a piazza San Cosimato per seguire una proiezione Cinematografica, quattro ragazzi di vent’anni sono stati aggrediti ieri notte, a Trastevere, da una decina di 30enni perché indossavano la maglietta del Cinema America. “Hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista, levati subito ‘sta maglietta, te ne devi andare via da qua”. E giù bottigliate, pugni, insulti e testate. La denuncia è arrivata da uno ...

