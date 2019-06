Ciclismo – Giro di Svizzera | doppio colpo di Sagan | lo slovacco si prende la 3ª tappa e

Ciclismo – Luis Leon Sanchez vince la 2ª tappa del Giro di Svizzera : lo spagnolo batte Sagan e Trentin : Luis Leon Sanchez si aggiudica la seconda tappa del Giro di Svizzera: il ciclista spagnolo si piazza davanti a Sagan e Trentin. In classifica generale Kasper Asgreen guarda tutti dall’alto Dopo la cronometro inaugurale, vinta da Rohan Dennis nella giornata di ieri, quest’oggi si è svolta la seconda tappa del Giro di Svizzera. I 160 km con partenza e arrivo da Langnau im Emmental, ha visto il trionfo dello spagnolo Luis Leon Sanchez. Il ...

Ciclismo – Giro di Svizzera - Dennis di aggiudica la crono di Langnau : vittoria e maglia da leader per l’australiano : Rohan Dennis si aggiudica la prima tappa del Giro di Svizzera: l’australiano della Bahrain Merida super nella cronometro di Langnau E’ iniziata oggi l’edizione 2019 del Giro di Svizzera: a trionfare nella cronometro d’apertura, di 9,5km a Langnau, è stato un eccellente Rohan Dennis. L’australiano della Bahrain Merida ha chiuso la sua prova col tempo di 10’50”, beffando di soli 10 centesimi il ...

Ciclismo - Giro di Svizzera con Fabio Aru : tutte le tappe in Tv su Eurosport : Due settimane dopo il Giro d'Italia e due settimane prima del Tour de France, nel calendario del Ciclismo internazionale è il momento di percorrere le strade svizzere con l’ottantatreesima edizione del Tour de Suisse al via domani con una cronometro breve a Langnau, nella regione dell'Emmental, per finire domenica 23 giugno a Ulrichen, nel Canton Vallese, con la tappa regina delle nove totali che si snoderà lungo tre valichi alpini elvetici con ...

Ciclismo : Remco Evenepoel esplode al Giro del Belgio. Campenaerts : “È frustrante per quanto va forte” : Non c’era bisogno di una conferma, ma ieri è arrivata la prima vittoria da professionista, all’età di 19 anni, per Remco Evenepoel. Il dominatore della categoria juniores nella passata stagione, passato direttamente nel World Tour, saltando gli Under 23, ha dimostrato di averne già per poter fare la differenza tra i grandi. In casa, in una tappa davvero molto insidiosa del Giro del Belgio con arrivo a Zottegem (da affrontare pavé e ...

Ciclismo – Doppietta per Van Aert al Giro del Delfinato : sua anche la 5ª tappa - battuti Bennett e Alaphilippe in volata : Van Aert si aggiudica anche la 5ª tappa del Giro del Delfinato firmando una straordinaria Doppietta dopo il successo nella cronometro di Roanne: il ciclista belga batte Bennet e Alaphilippe in volata Dopo il succeso nella cronometro di Roanne, quarta dappa del Giro del Delfinato corsa nella giornata di ieri, Van Aert si è preso una straordinaria Doppietta aggiudicandosi anche la gara odierna. Il ciclista belga si è imposto in una volata ...

Ciclismo – Giro di Svizzera - Fabio Aru all’esordio : “per continuare a crescere ma senza obblighi” : Fabio Aru in gara al Giro di Svizzera: le sensazioni del sardo della UAE Emirates Fabio Aru ha fatto il suo ritorno in gara domenica scorsa al Gp di Lugano: il sardo, reduce da un tosto intervento chirurgico è adesso pronto per proseguire la sua stagione. Il ciclista della UAE Emirates sarà in corsa al Giro di Svizzera, un esordio assoluto per il sardo che non ha mai partecipato a questa gara elvetica. “Il rientro alle corse nel Gp ...

Ciclismo - Peter Sagan torna in gara al Giro di Svizzera. Lo slovacco alla ricerca della svolta in una stagione difficile : Il Giro di Svizzera 2019 che prenderà il via sabato 15 giugno vedrà in gara diversi protagonisti di primo piano del panorama ciclistico internazionale. Tra questi il nome di spicco è sicuramente quello di Peter Sagan, al rientro in gara dopo un mese di assenza. Il fuoriclasse slovacco sta vivendo la sua stagione più complicata degli ultimi anni: dopo la vittoria al Tour Down Under e un paio di piazzamenti alla Vuelta San Juan, il corridore della ...

Ciclismo – Edvald Boasson Hagen vince la prima tappa del Giro del Delfinato : battuto Gilbert in volata : Edvald Boasson Hagen trionfa in volata nella prima tappa del Giro del Delfinato: il ciclista della Dimension Data precede Gilbert e Van Aert Domenica di grande Ciclismo sulle strade francesi: inizia il Giro del Delfinato 2019! La prima tappa della corsa transalpina, tappa importante per preparare l’imminente Tour de France, non presenta all’apparenza grandi difficoltà nei 142 km che si snodano da Aurillac a Jussac, nonostante 5 GPM ...

Ciclismo - Giovanni Carboni : “Giro d’Italia bellissimo - in futuro posso fare classifica. Vorrei vincere una tappa al Tour” : Ventitré anni, una grinta invidiabile, e una voglia irrefrenabile di crescere e migliorarsi giorno dopo giorno. Giovanni Carboni, il giovane marchigiano della Bardiani-CSF, tre volte in maglia bianca durante il Giro d’Italia, è stato uno dei debuttanti nella Corsa Rosa che si è messo più in luce per tutte e tre le settimane di gara. Ha rispettato a pieno la fiducia datagli dal suo Green Team che lo aveva già lanciato a tutta al Tour of the ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Ciclismo - Giro di Svizzera dal 15 al 23 giugno : tappe in tv su Eurosport : In attesa del Tour de France, si assisterà a diverse corse nelle prossime settimane. Oltre al Giro del Delfinato, che vedrà sfidarsi molti dei big presenti alla Grande Boucle, si correrà il Tour de Suisse. Appuntamento in Svizzera dal 15 al 23 giugno 2019 per l’83ª edizione. In programma ci saranno 9 tappe, con percorso complessivo di 1.172 Km ricco di montagne. Un anno fa vinse Richie Porte, davanti a Jakob Fuglsang e Nairo Quintana. ...

Ciclismo - Romain Bardet sarà il capitano dell’AG2R al Giro del Delfinato. Svelata la squadra per la corsa a tappe francese : sarà Romain Bardet il capitano dell’AG2R al Giro del Delfinato ed il francese, nella corsa di casa, avrà ambizioni di classifica generale: lo scrive cyclingnews.com, che ricorda come il corridore transalpino sia salito due volte sul podio ed abbia anche vinto una frazione nel 2015. Al via del Delfinato il meglio del panorama ciclistico mondiale, a partire da Chris Froome (Team Ineos), Richie Porte (Trek Segafredo), Jakob Fuglsang (Astana), ...

Ciclismo - Tom Dumoulin tornerà in gara al Giro del Delfinato. Michael Matthews invece correrà in Svizzera : Dopo il ritiro a causa di una caduta al Giro d’Italia, Tom Dumoulin si appresta a tornare in gara al Giro del Delfinato, in programma dal 9 al 15 giugno. L’olandese del Team Sunweb in data odierna dovrebbe avere il definitivo via libera dopo un controllo medico. Lo scrive cyclingnews.com. Sebastian Deckert, uno dei tecnici del team ha confermato: “Il Giro del Delfinato presenta un percorso impegnativo per tutta la gara con una ...