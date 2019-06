Chiesa e Pellegrini | si gode | azzurrini subito in paradiso Spagna schiantata all' Europeo

Europei Under 21 - l’Italia è bella : doppio Chiesa e Pellegrini rimontano la Spagna : Infranto finalmente il tabù Spagna, con gli azzurrini che a Bologna esordiscono nell’Europeo battendo 3 a 1 i pari età spagnoli, bestia nera da oltre dieci anni. Dai primi minuti però sembrerebbe che il tabù sia destinato a durare ancora. A guardar palleggiare i ragazzi in maglia rossa senza ascoltare la telecronaca infatti sembra a tutti gli effetti di vedere una gara della nazionale maggiore col gioco che l’ha portata a diventare due volte ...

Europei under 21 : doppietta di Chiesa - poi Pellegrini. L’Italia sfata il tabù della Spagna : Grande debutto degli azzurri: l’attaccante della Fiorentina ribalta la partita, poi il fantasista della Roma su rigore. Al 9’ Ceballos aveva colpito con una magia

L'Italia vince in rimonta contro la Spagna : 3-1 - doppietta di Chiesa e rigore di Pellegrini : Tra grandi attese e speranze, perchè no, di successo finale, L'Italia Under 21 inizia il suo cammino nell'Europeo di categoria da Bologna. Sulla strada degli uomini del ct Di Biagio si...

Europei Under 21 calcio 2019 : i convocati dell’Italia. Ci sono Chiesa - Kean - Pellegrini e Zaniolo : tutti i big per Di Biagio : Gigi Di Biagio ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 21 che andranno in scena proprio nel nostro Paese dal 16 al 30 giugno. L’Italia è stata inserita nel gruppo A ed esordirà contro la Spagna domenica 16 giugno (ore 21.00) allo Stadio Dall’Ara di Bologna, tre giorni dopo incrocerà la Polonia sempre nel capoluogo emiliano e poi chiuderà la fase a gironi contro il Belgio (sabato 22 giugno a Reggio Emilia). Le vincitrici dei ...

Calcio - Italia verso gli Europei Under 21. Di Biagio : “Verranno tutti i big tranne Donnarumma”. Nazionale con Chiesa - Kean - Pellegrini… : Mancano poco più di due settimane agli Europei Under 21 di Calcio 2019 che si disputeranno in Italia dal 16 al 30 giugno. Gigi Di Biagio deve ancora diramare le convocazioni, oggi sono arrivati a Formello i primi 27 azzurrini a cui poi si aggiungeranno altri “big” cioè calciatori che si uniranno al gruppo dopo gli impegni con la Nazionale maggiore (sono previste le partite contro Grecia e Bosnia valide per le qualificazioni agli ...

Premio Prisco a Marotta : premiati anche De Zerbi - Chiesa e Pellegrini : Premio Prisco Marotta. Si è svolta oggi al Teatro Marrucino di Chieti la cerimonia di premiazione della XVII edizione del Premio Nazionale “Giuseppe Prisco” alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva in cui è stato conseguito il riconoscimento all’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, premiato come miglior dirigente dalla giuria della manifestazione. Marotta ne ha […] L'articolo Premio ...