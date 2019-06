Chi è Victoria Stella Doritou | la nuova fiamma di Irama

vanityfair

(Di lunedì 17 giugno 2019)con lafidanzata, la modellacon lafidanzata, la modellacon lafidanzata, la modellacon lafidanzata, la modellacon lafidanzata, la modellaA pochi mesi dalla rottura con Giulia De Lellis, il ventitreenneha scelto Milano Moda Uomo per uscire allo scoperto con lafidanzata: la modella greca. Il cantante, in testa un cappello, ha posato abbracciato alla bella mora in mezzo ai bauli della maison Etro e con alle spalle un’astronave, in omaggio alla capsule con Star Wars mandata in passerella. I due erano stati paparazzati per la prima volta insieme, a cena nel lussuoso Hotel Costes di Parigi, già lo scorso 7 marzo. E il giorno dopo lui aveva annunciato su Instagram ...

DreamspinnerIT : RT @AmarilliM: Oggi #recensione #MM su 'CHI SIAMO DAVVERO' di Victoria Sue (Enhanced World #2) @DreamspinnerIT - Victoria_Wet : @elenabulla1 È vero, per chi ci vuole sommersi di immondizia e invasi da topi, piccioni e gabbiani sono molto nociv… - Victoria_Wet : @a_meluzzi Io farei direttamente il punto tre.. affondare. A bordo sono tutti delinquenti, nessuno escluso...Chi de… -