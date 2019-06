Chi è Lorenzo Pellegrini | carriera e biografia del nazionale Under 21

termometropolitico

(Di lunedì 17 giugno 2019) Chi èdel21 Domenica sera abbiamo avuto modo di assistere all’esordio europeo dellaitaliana21, che ha subito mostrato grande qualità e talento battendo la Spagna per 3 a 1. A segnare i tre gol per gli azzurrini sono stati Federico Chiesa, assoluto protagonista della serata con due reti, eche ha messo la palla in rete all’82esimo minuto. Proprio questi due sono considerati dei nomi su cui puntare per le stagioni future. Chi è, nato a Roma il 19 giugno 1996 ha da sempre avuto la passione per il calcio, dopo aver giocato nella Roma u17, poi nella Roma u19 e aver esordito con la prima squadra in serie A il 22 marzo 2015 a soli 18 anni, il suo cartellino è stato acquistato dal Sassuolo nel 2015.debutterà con la maglia nero verde l’8 ...

DaRonz82 : Lorenzo Pellegrini: 'Volevo ringraziare Totti per quello che ha detto su di me. Abbiamo un bel rapporto ed oggi era… - AloneOnTheRopee : RT @DaRonz82: Lorenzo Pellegrini: 'Volevo ringraziare Totti per quello che ha detto su di me. Abbiamo un bel rapporto ed oggi era una giorn… - pellegrhipster : RT @DaRonz82: Lorenzo Pellegrini: 'Volevo ringraziare Totti per quello che ha detto su di me. Abbiamo un bel rapporto ed oggi era una giorn… -