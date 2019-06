Cento telefonate al giorno alla ex | 40enne nei guai

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Giovanni Vasso L'incubo di una donna di Scafati, in provincia di Salerno, dal 2014 al 2018. Scatta la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex compagno Stalking: era ossessionato dal fatto che lei potesse rifarsi una vita. E perciò le telefonavavolte al, la seguiva e pedinava. Ma l’incubo di una donna di Scafati, in provincia di Salerno, è finito con la denuncia del suo ex compagno su cui ora grava una richiesta di rinvio a giudizio da parte dei magistrati. A finire nei, come riporta Il Mattino, è stato unnapoletano. Tra l’uomo e la donna c’era stata una lunga relazione e ora questi non si rassegnavafine del loro amore. E così, dal 2014 e fino allo scorso anno, aveva preso a telefonarle senza sosta, decine e decine di volte al, a ogni ora, anche di notte. Talora l’aveva affrontata e le aveva messo anche le mani addosso. In un’occasione, ...

