C’è stato un terremoto di magnitudo 5 | 5 in Indonesia

C’è stato un terremoto di magnitudo 4.0 nei pressi di Tolmezzo - in provincia di Udine : Venerdì pomeriggio c’è stato un terremoto di magnitudo 4.0 nei pressi di Tolmezzo, in provincia di Udine. L’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha detto di aver localizzato l’ipocentro del terremoto a 5 chilometri di profondità. I Vigili del

Oman - le immagini delle petroliere in fiamme. Tensione tra Usa e Iran : “C’è stato un attacco” : Le immagini mostrano una delle due petroliere in fiamme nel Golfo di Oman. Le navi coinvolte sono la norvegese Front Altair e la giapponese Kokuka Courageous. Mentre le marine militari di Iran e Usa sono intervenute per mettere in salvo l’equipaggio, gli Stati Uniti hanno accusato l’Iran di aver pianificato gli attacchi. L'articolo Oman, le immagini delle petroliere in fiamme. Tensione tra Usa e Iran: “C’è stato un ...

Piazza Fontana - quando morì Pinelli - in questura c’erano i depistatori dei servizi segreti : Le manovre per incastrare l’anarchico e proteggere i terroristi neri. L’interrogatorio fatale con almeno nove agenti segreti. Il poliziotto «graffiato». E l’appuntato in ambulanza con il moribondo. Un libro-inchiesta riapre il mistero della «diciottesima vittima» della strage di Piazza Fontana Piazza Fontana, il Buco che ?ci ha ingoiati " Pinelli me l'hanno ucciso mille volte"

Ferrari : l’errore di strategia a Montreal C’è stato : La Ferrari ha ammesso di aver fatto l’ennesimo errore di strategia domenica a Montreal. E’ stato lo stesso Mattia Binotto a confermare quello che chi seguiva il GP ha notato al volo – e sui social è stato scritto subito: quando a Vettel è stata data la controversa penalità di 5 secondi, a Charles Leclerc […] L'articolo Ferrari: l’errore di strategia a Montreal c’è stato sembra essere il primo su ...

Ferrara accostato al “Calcio marcio” : non c’entrava con scommesse e calciopoli. Il risarcimento : Ciro Ferrara vince in tribunale La Corte d’Appello di Bologna, ha ribaltato il giudizio di primo grado, ha riconosciuto a Ciro Ferrara ex difensore di Napoli, Juve, e della Nazionale, un risarcimento di 50 mila euro più interessi e spese legali per alcuni articoli del maggio 2006, diffamatori nei suoi confronti. La notizia è riportata da Gazzetta.it. Ecco quanto si legge sul portale: Ferrara veniva accostato al “Calcio marcio”. “Lo ...

Meghan Markle ci sarà al Trooping The Colour? Un anno fa c’era stato il debutto al balcone : Meghan Markle al Trooping the Colour 2018Meghan Markle al Trooping the Colour 2018Meghan Markle al Trooping the Colour 2018Meghan Markle al Trooping the Colour 2018Meghan Markle al Trooping the Colour 2018Meghan Markle al Trooping the Colour 2018Meghan Markle al Trooping the Colour 2018Meghan Markle al Trooping the Colour 2018Meghan Markle al Trooping the Colour 2018Meghan Markle al Trooping the Colour 2018Il Trooping The Colour 2019 sta per ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 5.8 a Sumatra - in Indonesia : La U.S. Geological Survey (USGS), l’agenzia federale statunitense che si occupa del rilevamento dei terremoti, ha registrato due scosse sull’isola di Sumatra, in Indonesia, quando in Italia erano più o meno le 8 del mattino: la prima di magnitudo 5.8, la seconda

C’è stato un terremoto di magnitudo 6 - 6 a El Salvador : C’è stato un terremoto di magnitudo 6,6 al largo delle coste di El Salvador, 30 chilometri a sud della città La Libertad. Il terremoto è stato registrato dalla United States Geological Survey (USGS), l’agenzia geologica governativa americana. Il ministero dell’Ambiente Salvadoregno

Nella notte C’è stato un terremoto di magnitudo 3.8 tra Reggio Calabria e Vibo Valentia : Questa notte, all’1.31, c’è stato un terremoto di magnitudo 3.8 tra Reggio Calabria e Vibo Valentia, in Calabria. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha individuato l’ipocentro del terremoto a tre chilometri a sud di San Pietro di Caridà,

C’è stato un terremoto di magnitudo 8.0 nel nord del Perù : Poco prima delle 10 ora italiana c’è stato un terremoto di magnitudo 8.0 nel nord del Perù: l’epicentro è stato a 75 chilometri a sudest della città di Lagunas, con ipocentro a 109 chilometri di profondità. Al momento del terremoto,

C’è stato un terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Barletta-Andria-Trani - in Puglia : C’è stato un terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia. Il terremoto è avvenuto alle 10.13 e secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’epicentro è stato a 4 chilometri a sud-est di Barletta, a una profondità

C’è stato un Royal Wedding che (forse) ti sei perso - ma il principe Harry era presente : Meghan Markle è rimasta a casa con Archie The post C’è stato un Royal Wedding che (forse) ti sei perso, ma il principe Harry era presente appeared first on News Mtv Italia.

Mertens a vita - Il Mattino : “Non C’è stato bisogno di trattativa - Ciro il belga ha espresso un concetto chiaro a Villa D’Angelo” : Mertens a vita, Il Mattino aggiunge sviluppi sul rinnovo contrattuale del belga: Mertens a vita, anche perché con il gol realizzato ieri sera all’ Inter, il belga si porta a 108 reti con la maglia del Napoli. Dries ora è a poche lunghezze da Maradona ma, soprattutto, a meno 16 gol che potrebbero farlo diventare l’ attaccante più prolifico della storia del Napoli. Mertens a vita, eppure quando è arrivato, a giugno del 2013, per ...

La procura apre un fascicolo su Salvini : C’è stato utilizzo indebito dei voli di Stato? : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo per verificare se il ministro dell'Interno Matteo Salvini abbia utilizzato aerei delle Forze dell'ordine per spostamenti non prettamente istituzionali. Non solo, al leader del Carroccio viene anche contestato l'uso di velivoli della polizia quando i jet di Alitalia avrebbero avuto un costo nettamente inferiore.