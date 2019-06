Casapound | Corte dei Conti | “Danno erariale da occupazione | Miur e Demanio risarciscano

Casapound - corteo antifascisti pronto a Genova nella piazza del comizio : Agenzia Vista Alle 18 di questa sera è in programma un comizio di Casapound a Genova , in piazza Marsala. Il fronte antifascista della capitale ligure ha prontamente organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine. ?

Casapound - resta sotto sequestro sede di Bari : "Apologia di fascismo". 28 indagati per raid contro corteo anti Salvini : Avviso di conclusione delle indagini per l'aggressione al corteo di manifest anti contro Salvini . La Cassazione conferma i sigilli per la sede dell'associazione di estrema destra

Sergio Ramelli - il prefetto di Milano vieta il corteo a Casapound e Forza Nuova per commemorare il militante ucciso nel 1975 : Casapound, Forza Nuova e Lealtà e Azione non potranno sfilare a Milano il prossimo 29 aprile per commemorare Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù morto il 29 aprile 1975 dopo un’aggressione a colpi di chiave inglese da militanti di Avanguardia Operaia. Il prefetto del capoluogo lombardo, Renato Saccone, non concederà alcun corteo: come negli anni passati, sarà autorizzata solo una cerimonia, ovvero una manifestazione ...