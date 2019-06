Cardi B dice addio alla chirurgia plastica | dopo le complicazioni che le avevano fatto

Cardi B dopo aver rischiato la vita dice addio alla chirurgia estetica : Per dimagrire velocemente ed essere in forma per il nuovo tour, la rapper si è sottoposta a una liposuzione estrema che l'ha lasciata convalescente per mesi. Ora giura ai fan che non andrà mai più sotto ai ferri per motivi estetici, ma solo in palestra. Cardi B ha dichiarato di non volersi mai più sottoporre a interventi di chirurgia estetica dopo aver rischiato la vita durante la sua ultima liposuzione lo scorso maggio. La rapper ...

Calciomercato Inter - Conte boccia ICardi : indice puntato su Lukaku : Calciomercato Inter pronto ad entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Come anticipato nei giorni scorsi, Conte sarebbe ormai pronto a puntare forte sul 3-5-2, suo vero e proprio marchio di fabbrica. La sensazione è che l’ex tecnico del Chelsea non voglia puntare su Icardi, ma punti dritto a Lukaku. L’attaccante del Manchester […] L'articolo Calciomercato Inter, Conte boccia Icardi: indice puntato su Lukaku ...

Matteo Salvini : “Cardinale Parolin dice sì al dialogo con me? Grazie - non ho la peste” : Salvini replica al cardinale Pietro Parolin, che questa mattina ha detto che la Chiesa deve essere aperta al dialogo, anche con il ministro degli Interni leghista: "Ringrazio Parolin, il quale ha detto che è giusto dialogare con tutti, anche con Salvini. Non penso di avere la lebbra o la peste".

Inter - Tronchetti Provera benedice l’arrivo di Conte : “ha sempre fatto bene. ICardi? Decide la società” : Interrogato sul possibile arrivo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte, Tronchetti Provera ha espresso il proprio punto di vista Antonio Conte “è un grande allenatore. Ha sempre fatto bene quello ha fatto“. Lo dice Marco Tronchetti Provera, storico sponsor dell’Inter, a proposito del nuovo probabile allenatore dei nerazzurri. “Spalletti è riuscito a portare la squadra in Champions e quindi adesso dobbiamo ...

Juventus - Mauro ICardi dice no. Vaffa alla Gazzetta dello sport : "Resto all'Inter - dite falsità" : alla Juventus? No, grazie. Mauro Icardi risponde così, via Instagram, alla prima pagina della Gazzetta dello sport che ipotizzava un suo passaggio ai bianconeri. Non sarà più capitano dell'Inter, dopo mesi di polemiche incrociate, ma l'attaccante argentino dimostra attaccamento ai nerazzurri informa

Monterotondo - spara ai ladri e ferisce un sedicenne : colpito mentre sCardinavano la grata di una finestra : Sorpende i ladri nel salone e spara ferendo il pìù giovane della banda. Quattro i colpi esplosi, Il malvivente, un albanese di sedici anni, è stato abbandonato dai suoi complici...