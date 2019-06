Carabiniere travolto e ucciso | arrestato 34enne a cui avevano ritirato in passato la

Un ubriaco ha travolto e ucciso un Carabiniere in un posto di blocco : Un carabiniere è stato travolto e ucciso in un posto di blocco da un 34enne ubriaco e con precedenti per omissione di soccorso. E' accaduto poco prima delle 3 di questa notte a Terno d'Isola (Bergamo) in via Albisetti. Alla guida dell'auto che non si è fermata al posto di controllo, c'era un cuoco di Sotto il Monte, paesino della zona, che dopo essere scappato è tornato spontaneamente sul posto ed ...

Bergamo - Carabiniere travolto e ucciso al posto di blocco. Al conducente era già stata ritirata la patente nel 2018 : Un carabiniere è stato travolto e ucciso nella notte tra il 16 e il 17 giugno da un’auto a un posto di controllo. L’episodio poco prima delle 3, a Terno d’Isola (Bergamo). Vittima un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, 41 anni, nato a Sulmona (L’Aquila), padre di una bimba che vive in Abruzzo. Un’utilitaria lo ha trascinato per una cinquantina di metri: è morto sul colpo. Al volante un cuoco 34enne di Sotto il ...

