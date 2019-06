CARABINIERE TRAVOLTO E UCCISO AL POSTO DI BLOCCO Terno | 34enne arrestato era ubriaco

Travolto a posto di blocco - muore CARABINIERE : Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Un carabiniere di 41 anni è morto la scorsa notte a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, Travolto da un’auto. Il militare stava effettuando un posto di blocco in via Albisetti, quando, poco prima delle 3, è stato investito da un’auto e trascinato per decine di metri.

Bergamo - CARABINIERE TRAVOLTO e ucciso al posto di blocco. Al conducente era già stata ritirata la patente nel 2018 : Un carabiniere è stato travolto e ucciso nella notte tra il 16 e il 17 giugno da un’auto a un posto di controllo. L’episodio poco prima delle 3, a Terno d’Isola (Bergamo). Vittima un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, 41 anni, nato a Sulmona (L’Aquila), padre di una bimba che vive in Abruzzo. Un’utilitaria lo ha trascinato per una cinquantina di metri: è morto sul colpo. Al volante un cuoco 34enne di Sotto il ...

