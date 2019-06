ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019) La Gazzetta dello Sport intervista Fabiosull’arrivo di Sarrintus. Domanicompirà 73 anni. Anche lui, come Maurizio Sarri, arrivòda rivale, dopo aver allenato Milan e Roma. Non fu per questo, però, dice, che fu tanto inviso: “quanto perché avevo detto che non sarei mai andato. Ci furono delle contestazioni, striscioni contro di me, ma sempre dai gruppetti degli ultrà. I soliti”. Gli ultrà che l’ex ct dell’Italia definisce “uno dei mali del calcio italiano”: “Pensi alle contestazioni vergognose ad un grande allenatore come Ancelotti. So che anche Conte è stato criticato per il passaggio all’Inter, ma chi dice cose del genere andrebbe ignorato. Gli allenatori sono professionisti. Se poi invece fare il tifo diventa un business, è ovvio che ci sia un problema”.spiega che ...

napolista : #Capello sdogana #Guardiola alla #Juve In un’intervista alla Gazzetta dello Sport l’ex ct della Nazionale spiega: “… -